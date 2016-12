Organisatie ePrix Berlijn helpt mee na aanslag op kerstmarkt

23 december 2016 – De organisatie van de ePrix in Berlijn, en de Formule E in het algemeen, draagt zijn steentje bij aan het verbeteren van de veiligheid in de Duitse hoofdstad. Eerder deze week reed een vrachtwagen in op een menigte op een kerstmarkt en om dit soort vreselijke incidenten de komende dagen te voorkomen, worden betonnen obstakels rond de markten geplaatst. Deze worden beschikbaar gesteld door de FE.



Bij de ePrix in Berlijn, deze zomer, stonden betonnen muurtjes rond de baan om de veiligheid te garanderen. Deze worden nu ook om de kerstmarkten in de Duitse hoofdstad gezet, bovendien kunnen ze worden gebruikt tijdens het grote feest bij de Brandenburger Tor op oudejaarsavond. De organisatie van de ePrix is blij dat het de stad enigszins kan helpen. "We hebben nauw contact met de politie om te assisteren bij het plaatsen van de obstakels en de organisatie daarvan", zegt Ulrich Weingartner namens het organisatiecomité van de ePrix. "De Formule E helpt mee om de betonnen muren beschikbaar te krijgen voor de kerstmarkten. Mogelijk ook voor het evenement op oudejaarsavond, indien nodig kunnen we daar materialen voor aanleveren."



De ePrix-organisatie voegt eraan toe dat het meeleeft met de slachtoffers van de aanslag en de nabestaanden daarvan. Bij de aanslag met de vrachtwagen kwamen maandag twaalf mensen om het leven.