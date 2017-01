Nederlander wint twee ton bij simulatorrace Formule E

9:01 – De allereerste simulatorrace van de Formule E ooit - de Las Vegas eRace - is gewonnen door de Nederlander Bono Huis. De 22-jarige virtuele racer, die zich middels competities voorafgaand aan de wedstrijd in de Amerikaanse gokstad voor het treffen had geplaatst, nam het in de finale op tegen alle vaste FE-rijders en de creme de la creme van het simulatorracen.



Nadat Huis op zaterdagochtend de poleposition en de 25 duizend dollar die daarbij kwam kijken had veroverd, sloeg hij 's middags zijn slag door de race op zijn naam te schrijven. De Fin Olli Pahkala leek aanvankelijk met de zege aan de haal te gaan, maar de tegenstander van Huis liep tegen een straftijd van twaalf seconden aan omdat hij ten onrechte gebruik had gemaakt van zijn FanBoost.



Onder het toeziend oog van FIA-baas Jean Todt kreeg Huis de hoofdprijs overhandigd: een check van tweehonderdduizend dollar. De hoogstgeklasseerde actieve FE-rijder was Felix Rosenqvist: de Zweed completeerde achter Huis en Pahkala het podium.