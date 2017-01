Renault-talent Jörg bij Trident in tweede GP3-seizoen

13:30 – Kevin Jörg rijdt ook komend seizoen in de GP3 Series. Het talent uit de opleiding van Renault gaat aan de slag bij Trident, meldt het team. Het afgelopen jaar reed Jörg bij DAMS in dezelfde klasse.



Bij DAMS waren de resultaten van Jörg in zijn debuutseizoen in de GP3 niet overtuigend. Hij werd veertiende in het eindklassement, achter teamgenoten Santino Ferrucci en Jake Hughes. Waar Hughes twee races wist te winnen, en ook Ferrucci het podium haalde, noteerde Jörg een vierde plek als beste resultaat. Een seizoen eerder werd Jörg derde in de Formule Renault 2.0 Eurocup en tweede in de Noord-Europese variant van dit kampioenschap. Deze resultaten leverden de Zwitser een plek in de Renault Sport Academy op.



Jörg is de eerste coureur die door Trident is vastgelegd voor 2017 in de GP3, al is de verwachting dat Giuliano Alesi aan mag blijven voor een tweede jaar. Een bevestiging daarvan is er echter nog niet. In 2016 vormde Alesi een team met Antonio Fuoco, Artur Janosz en Sandy Stuvik. Fuoco werd derde in het kampioenschap en promoveert dit seizoen naar de GP2 Series, waar hij naast Charles Leclerc bij Prema gaat rijden.