Verschoor besluit debuutweekend als koploper in stand

7:58 – Dankzij een tweede plaats in de eerste zondagrace en een vierde stek in het tweede bedrijf mag Red Bull-talent Richard Verschoor zichzelf leider in het tussenklassement van de Toyota Racing Series noemen. De 16-jarige uit het Utrechtse Benschop scoorde in het openingsweekend op het Mike Pero Motorsport Park, Ruapuna in totaal 181 punten, waarmee hij drie stuks meer op de teller heeft dan Thomas Randle, de winnaar van de ochtendrace op zondag. Force India-protégé Jehan Daruvala won de hoofdwedstrijd.



Na op de zaterdag een keurige derde plaats te hebben gescoord hield Verschoor op zondag, waar anderen de mist in gingen, zijn hoofd koel. Ferrari Driver Academy-rijder Marcus Armstrong, op zaterdag nog de glorieuze winnaar, gleed in het begin van de derde wedstrijd van de baan, om later te moeten opgeven na een touché met een tegenstander. Daruvala, de andere coureur die tijdens de eerste race voor Verschoor was geëindigd, wist de tweede race niet te finishen.



In de hoofdrace, die maar liefst drie Safety Car-periodes kende in slechts twintig rondjes, ging Daruvala van start tot finish aan kop. De Indiër verloor de zaterdagrace door niet scherp aan een herstart te beginnen en zodoende de leiding te verliezen aan Armstrong, waarvan hij duidelijk had geleerd. Na in 2016 al te hebben gewonnen op het baantje in Christchurch, herhaalde de 18-jarige zijn prestatie dit jaar.



De nummers twee en één van de ochtendrace, Verschoor en Randle, baanden zich door het wegvallen van de als respectievelijk tweede en vijfde gekwalificeerde Armstrong en Taylor Cockerton (die in de ochtendrace als eerste over de meet kwam, maar zijn zege door het putje zag gaan na een tijdstraf) een weg naar voren, om op de plaatsen vier en vijf te besluiten. Achter Daruvala gingen de overige bokalen naar de Brit Enaam Ahmed en de Braziliaan Pedro Piquet.



Verschoor besluit het eerste van vijf raceweekends dus als leider in de tussenstand, al is zijn voorsprong op de vijf jaar oudere Randle miniem. Op de derde plaats volgt Daruvala, de Indiër heeft 39 punten achterstand op Verschoor. Armstrong staat vijfde, achter de racende jonkheer Ferdinand Habsburg. Het volgende drietal races is over een week: de jonge honden doen dan het Teretonga Park in het zuidelijk gelegen Invercargill aan.