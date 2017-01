Verschoor met MP naar Formule Renault 2.0 in 2017

10:58 – Richard Verschoor rijdt komend seizoen in de Eurocup Formule Renault 2.0. Het talent van Red Bull Racing komt in deze klasse, in 2016 gewonnen door Lando Norris, uit voor het Nederlandse MP Motorsport. Het afgelopen seizoen reed Verschoor eveneens voor MP, in de Noord-Europese en Spaanse Formule 4.



In de Formule 4 maakte Verschoor veel indruk en dat leverde hem een plek in het Red Bull Junior Team op. Hij werd kampioen in de Noord-Europese en Spaanse Formule 4 en rijdt momenteel in de Toyota Racing Series in Nieuw-Zeeland, waar hij na het eerste weekend leider in het klassement is. Na zijn avontuur in Nieuw-Zeeland kan het vizier op de rest van het jaar en daarin zal hij uitkomen in de Eurocup Formule Renault 2.0. Deze klasse doet Monza, Silverstone, Pau, Monaco, de Hungaroring, Nürburgring, Red Bull Ring, Paul Ricard, Spa-Francorchamps en het Circuit de Catalunya aan, het seizoen begint op 22 en 23 april.



Verschoor noemt de Formule Renault 2.0 een 'logische stap'. "F4 met MP en de KNAF is echt een goede beslissing geweest voor mijn debuutseizoen in de autosport: ik heb me er geweldig mee in de kijker gereden. Het was daarom snel duidelijk wat ik in 2017 ging doen. In overleg met Red Bull heb ik opnieuw gekozen voor MP. Ik heb veel vertrouwen in het team en daarom kijk ik ook uit naar het komend seizoen. Ik heb deze winter genoeg testkilometers gemaakt in de Formule Renault-auto. Het doel is opnieuw om te winnen, al besef ik wel dat het nu dubbel lastig wordt tegen jongens die in hun tweede of derde seizoen Formule Renault zitten."



Bij MP Motorsport in de Eurocup Formule Renault 2.0 krijgt Verschoor een ander Red Bull-talent als teamgenoot: Neil Verhagen. De Amerikaan, die volgende maand zijn zestiende verjaardag viert en daarmee nog iets jonger is dan Verschoor, verhuist naar Nederland. "Ik laat zo'n beetje alles in de VS achter en het voelt gek om te verhuizen naar een land waarvan ik de taal niet eens spreek. Maar ik houd enorm van Nederland. Ik ben keihard aan het trainen en leer in de tussentijd mijn nieuwe woonplaats en het team kennen."



Verhagen heeft, zoals zijn achternaam doet vermoeden, Nederlandse 'roots'. "Ik ben honderd procent Amerikaans, maar mijn vader komt uit Nederland. Het is toeval dat ik nu voor een Nederlands team uitkom – die beslissing kwam helemaal van Helmut Marko van Red Bull – maar ik vind 't een fijn toeval", lacht hij.