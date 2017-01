Verschoor zegeviert opnieuw in Toyota Racing Series

8:28 – Richard Verschoor heeft zijn sterke start van de tweede ronde van de Toyota Racing Series ook bijzonder goed afgesloten. In de tweede race van het weekend mocht de Nederlander als tweede plaatsnemen op het ereschavot, maar keerde in de derde wedstrijd terug naar de hoogste trede. Met twee zeges en een tweede positie heeft de Utrechter nu 398 punten en de leiding in het kampioenschap verstevigd. Thomas Randle bivakkeert op de tweede stek met 340 stuks



Het waren twee zeiknatte wedstrijden op Teretonga Park. De eerste van de twee bedrijven werd gewonnen door Pedro Piquet, gevolgd door Verschoor en Randle. Het was een race die twee keer een rode vlag kende. De eerste kwam al vrij snel nadat er meerdere uit de bocht vlogen net na de start, de tweede code rood werd ingezet in de zevende ronde na een crash van Kory Enders. Na de herstart reden Piquet, Verschoor, die als vierde was gestart, en Randle vlak op elkaar, terwijl het asfalt langzaam begon op te drogen. Het verschil tussen dat drietal bij het vallen van de vlag was net iets meer dan een seconde. Ferrari-junior Marcus Armstrong vocht zich knap van de elfde plek naar P4.



Een fout halverwege de derde race kostte Randle de leiding. Daarmee schoof de als vijfde gestartte Verschoor op naar P1 en liet zien dat ook hij goed in de regen kan rijden. Daruvala lag op dat moment tweede, maar kon het tempo van de Red Bull-junior niet bijhouden. Het gat tussen hen werd opgebouwd naar meer dan tien seconden en dus won Verschoor met een ruime margé race drie van het weekend. Daarmee heeft de Nederlander nu 398 punten verzameld en heeft 58 meer dan zijn grootste rivaal Randle, die tweede staat in het klassement.



De derde ronde van de Toyota Racing Series wordt volgende week verreden op Hampton Downs.