Verschoor verbaast zichzelf: "Vooral de starts waren goed"

10:11 – Twee overwinningen en een tweede positie. Richard Verschoor heeft zichzelf weer goed in de kijker gereden in de Toyota Racing Series, wat dit weekend verreden werd op het Nieuw-Zeelandse Teretonga Park. De Red Bull-junior leidt nog steeds het kampioenschap en heeft het gat naar rivaal Thomas Randle vergroot met 58 punten. De Nederlander had na de training op donderdag niet gedacht dergelijke resultaten te boeken.



"Ik had dit niet verwacht na donderdag. De training verliep niet vlekkeloos en ook de auto was niet echt sterk. In de kwalificatie was het wel beter: in Q1 klokte ik de tweede tijd, vier tienden achter de snelste tijd. In Q2 liet ik het met een vijfde tijd echter weer liggen. Het gaat om de details en ik kreeg die ronde gewoon niet goed", aldus Verschoor, die tijdens de wedstrijden vooral verbaasd was over zijn sterke starts. "Die zijn nog nooit zo goed gegaan. In de eerste wedstrijd kwam ik goed weg vanaf de tweede plek en nam bijna de leiding over. Ik kon er echter niet voorbij bij het ingaan van de eerste bocht. Ik kwam uiteindelijk als tweede over de meet, maar kreeg de zege nadat Randle een straf kreeg vanwege een valse start. Op die manier wil je niet winnen, maar ik denk dat ik er bij de start anders al had voorgezeten. Dit is dus wel eerlijk." De eerste wedstrijd werd verreden in droge omstandigheden, maar dit was totaal anders in de tweede en derde races: "Ik had opnieuw een geweldige start vanaf de vierde plek in race twee en schoof meteen naar voren", vervolgt het talent. "Drie achter mij kwamen tegen elkaar aan en schakelden elkaar uit. Die goede start betaalde zich dus meteen uit. Het was een rommelige race met al die safety cars en herstarts, maar dat ik uiteindelijk tweede ben geworden is helemaal prima."



Terwijl het tweede bedrijf in het nat begon, leek het aan het einde wel wat op te drogen. Dat was in de laatste wedstrijd van het weekend niet het geval. Verschoor kwam naar eigen zeggen opnieuw goed van zijn plek en schoof vanaf P5 meteen naar de tweede plek. "Niemand bleef staan of knalde eraf, dus ik had echt een raketstart. Mijn tempo in de beginfase was niet goed genoeg, maar ik kreeg wat warmte in de banden en vanaf dat moment kon ik de leidende man gaan bijhalen. Ik legde de druk er vol op en hij gleed eraf. De auto achter me was vrij snel, dus ik bleef pushen en wist het gat te vergroten naar vier seconden. Hij moet er daarna af zijn gegaan, want al snel was het gat zeven seconden en aan het einde van de race wel elf!"



Met 58 punten op rivaal Randle en nog drie ronden te gaan in de Toyota Racing Series staat de druk er nog steeds volop bij de Nederlander: "Het zijn ook drie banen die ik niet ken. Er is dus nog veel werk te verzetten", besluit Verschoor.