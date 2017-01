Verschoor naar podium op circuit van Hampton Downs

7:36 – Richard Verschoor heeft in Nieuw-Zeeland weer een bezoekje aan het podium mogen brengen. De Nederlander finishte als tweede in de tweede wedstrijd van het weekend, nadat hij het podium misliep in de eerste race. Het laatste bedrijf ging iets minder goed. Door schade en een straf kwam het Red Bull-talent als zestiende over de finish. Zijn voorsprong in het klassement naar de nummer twee bedraagt nu 22 punten.



De tweede race van het weekend ving Verschoor aan vanaf de derde positie, maar hij wist al snel op te klimmen naar P2 door polesitter Ameya Vaidyanathan te grazen te nemen. Datzelfde deed ook Enaam Ahmed, die zodoende aan de leiding ging in het tweede bedrijf. Wat volgde was een mooi gevecht tussen de teamgenoten, maar uiteindelijk trok Ahmed aan het langste eind. Hij won de tweede race van het weekend, gevolgd door teamgenoot Verschoor. Pedro Piquet kwam als derde over de meet, met achter hem Marcu Armstrong en Vaidyanathan.



Plek vier, dat was de startpositie van de Nederlander in de laatste wedstrijd. Verschoor kwam prima weg, maar raakte in de problemen na de neutralisatie. Daarbij beschadigde de Red Bull-junior zijn voorvleugel, stuur en banden. Hij moest binnenkomen voor reparaties. Volgens de wedstrijdleiding zou Verschoor de witte lijn hebben overschreden bij het verlaten van pits, wat een straf betekende. Hij werd na het ontvangen van de dertig seconden straf uiteindelijk zestiende. Thomas Randle, zijn grootste rivaal, begon de race vanaf pole en gaf deze niet uit handen. Hij won en heeft het gat nu laten slinken naar 22 punten, toch leidt Verschoor het klassement nog steeds met 539 punten.



Volgende week vertrekken de coureurs naar Taupo Motorsport Park, waar de voorlaatste ronde van de Toyota Racing Series wordt verreden.