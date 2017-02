Voorsprong Verschoor slinkt naar zeven punten

8:09 – Richard Verschoor heeft de eerste race op het Taupo Motorsport Park op de achtste plek afgesloten. De Nederlander ving de wedstrijd als zevende aan, maar moest een positie inleveren. Thomas Randle, zijn grootste rivaal, kwam als vierde over de meet en heeft de voorsprong van Verschoor terug weten te brengen naar zeven punten. Met nog vijf wedstrijden op de planning ligt het kampioenschap dus nog helemaal open.



Dat het een lastig weekend zou gaan worden voor de Nederlander werd tijdens de trainingen al duidelijk. In beide oefensessies moest de Red Bull-junior plaatsnemen achter rivaal Randle, met in VT2 zelfs een seconde. Verschoor liet na afloop weten: "Misschien zullen we hier niet het snelste zijn, dat is nog even een vraagteken. Misschien moeten we er hier harder voor werken, maar dat hoort erbij. We zijn racers. Inhalen is goed mogelijk op deze baan en dat biedt kansen, daar moeten we ons op voorbereiden."



Vijftien ronden telde de eerste race van het weekend in NIeuw-Zeeland. In het eerste bedrijf was het meteen raak: drie auto's knalden tegen elkaar aan, wat een safety car en vervolgens een rode vlag betekende. Nadat de bolide's waren weggetakeld, ging het veld weer los. Verschoor verloor daarbij meteen een positie en kwam achtste te liggen. Wat voor Randl goed nieuws was: hij kon relatief rustig zijn ronden rijden en werd uiteindelijk vierde. Armstrong ging de gehele race aan de leiding, maakte een fout en zag Brendon Leitch er met de overwinning van doorgaan. Armstrong werd tweede, voor Jehan Daruvala, Randle en Pedro Piquet.



De tweede en derde race van het weekend starten respectievelijk om 22.55 uur en 03.00 uur (Nederlandse tijd).