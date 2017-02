Verschoor niet langer leider in Toyota Racing Series

8:38 – Richard Verschoor gaat niet meer aan de leiding in het kampioenschap van de Toyota Racing Series. De Nederlander werd in de tweede en derde wedstrijd respectievelijk zesde en zevende. Thomas Randle ging in het tweede bedrijf al aan de haal met P2 en nam zodoende de leiding in het kampioenschap over. Omdat de Australische coureur ook in de laatste race voor Verschoor finishte, is het gat in het klassement opgelopen naar 27 punten. Met nog één weekend op de planning in de Toyota Racing Series, is het nog ongekend spannend.



De achtste positie was de plek waar de Red Bull-junior op mocht plaatsnemen voorafgaande aan de tweede race van het weekend in de Toyota Racing Series op Taupo. Maar zoals de trainingen en de eerste wedstrijd al lieten zien, bleek ook nu tempo te ontbreken in de bolide van de Nederlander. Hij klom twee plekken gedurende de vijftien rondjes. Verschoor kwam als zesde over de finish. Vooraan was het Pedro Piquet die de race, welke nog onderbroken werd door een safety car, op zijn naam schreef. Omdat Randle tweede werd ging de leiding in het kampioenschap naar de Australische coureur. Jehan Daruvala completeerde het podium.



Ook in de derde wedstrijd mocht Verschoor op P8 plaatsnemen. Gedurende de race klom het Red Bull-talent slechts één plek en eindigde het weekend op de zevende stek. Marcus Armstrong maakte zijn fout van het eerste bedrijf goed en won, voor Daruvala, Ferdinand Habsburg, Randle en Piquet. Het gat in het klassement tussen leider Randle en Verschoor telt nu 27 punten.



Volgend weekend reizen de coureurs naar Feilding, waar het kampioenschap wordt afgesloten.