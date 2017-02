Verschoor baalt: "Slechtste weekend uit mijn loopbaan"

9:39 – "Dit was een weekend om snel te vergeten", zo blikt Richard Verschoor terug op de vierde ronde in de Toyota Racing Series. De Red Bull-junior kwam er in Taupo niet aan te pas en zag de leiding in het klassement naar Thomas Randle gaan. Tempo ontbrak en dus zat er niet meer in dan een achtste, zesde en zevende plek.



"Het is waarschijnlijk één van de slechtste uit mijn carrière en ik wil gewoon snel aan de laatste races beginnen", aldus Verschoor. Wat er precies aan de hand was is de Nederlander tot op heden nog niet duidelijk: "De snelheid was er gewoon niet. Ik heb er alles aan gedaan, maar ik denk niet dat ik meer uit de situatie heb kunnen halen. Als ik een positief punt moet noemen, dan zeg ik de laatste race: ik heb als een gek verdedigd en, ondanks dat er iemand achter mij zat die een seconde sneller was en eerder dit weekend nog won, kwam hij er niet langs. Het hele team was blij met hoe ik twintig ronden lang heb verdedigd."



Verschoor meldt dat er verder niets positiefs te melden valt over zijn verrichtingen in Taupo: "We zijn er niet achtergekomen waarom ik zoveel moeite had met de auto. Dat zal ongetwijfeld ook een gebrek aan ervaring zijn. Dit gebeurt. Ik moet ermee leren leven en ervan leren. Uiteraard pak ik de derde race als een goede ervaring en die ga ik ook zeker onthouden", besluit het Red Bull-talent.