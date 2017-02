Verschoor zakt naar P3 in klassement, Piquet wint

8:01 – Richard Verschoor heeft de eerste wedstrijd van het laatste raceweekend van de Toyota Racing Series besloten op de vierde plaats. De 16-jarige uit Benschop zag titelrivaal Thomas Randle achter zich eindigden, waardoor het gaat naar de koppositie is geslonken naar 22 punten. Echter, doordat Pedro Piquet de race wist te winnen, vangt het Red Bull-talent de laatste dag van de competitie aan op de derde plaats in het klassement.



Op het Circuit Chris Amon was het Force India-ontwikkelingsrijder Jehan Daruvala die van pole mocht vertrekken, maar de Indiër zag nog voor de eerste bocht Piquet langszij komen. Door een gigantische crash van Brendon Leitch - waar de Nieuw-Zeelander overigens niets aan kon doen, Keyvan Andres en Luis Leeds waren de aanstichters - werd de rode vlag uitgebracht. De kleinzoon van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet moest vrezen voor zijn wedstrijd toen zijn motor niet wilde starten, maar de enig toegestane monteur die nog bij zijn wagen aanwezig was, kreeg deze te elfder ure alsnog aan de praat.



Verschoor had vanaf de vierde plaats mogen vertrekken en meer dan die vierde stek zat er niet in voor de coureur van Giles Motorsport, die Randle ternauwernood van zich af wist te houden. Doordat de Australiër slechts vijfde werd kon Piquet het gat verkleinen naar vijf punten, waardoor het morgen (zondag) ongemeen spannend kan worden in de strijd om het kampioenschap.



Een strijd waar Verschoor overigens nog alle kansen heeft: in het tweede bedrijf zal hij als eerste mogen starten, in de slotrace vertrekt de Utrechter vanaf de vijfde plaats - één plekje achter Randle en drie achter Piquet. Daruvala mag in de laatste wedstrijd wederom van voren beginnen. De Indiër werd vandaag uiteindelijk tweede, voor Ferrari-junior Marcus Armstrong.