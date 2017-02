eRace-winnaar Huis in échte bolide: "Voelt vrij natuurlijk"

12:53 – In het eerste weekend van dit jaar haalde hij de kranten door de allereerste eRace te winnen, een door de Formule E opgezette wedstrijd waarin 's werelds beste simraces het opnemen tegen echte coureurs. Bono Huis (22) verdiende meer dan twee ton met zijn overwinning en mocht daarnaast ook plaatsnemen in een échte FE-bolide. De testprijs werd deze week geïnd. "Dit is een droom die uitkomt."



Eigenlijk kwam hij als tweede over de meet, maar toen achteraf bleek dat de aanvankelijke winnaar na zijn verplichte pitstop continu met de PowerBoost had kunnen rijden, werd deze teruggezet naar de derde plaats. Zodoende klonk het virtuele Wilhelmus in Las Vegas: de Nederlander Huis, vijfvoudig kampioen in de Formula Sim Racing, kon zijn geluk niet op.



Dragon Racing, het team van Jerome d'Ambrosio en Loic Duval, gaf Huis uiteindelijk een kans om aan een echte FE-wagen te voelen. Op het Spaanse circuitje van Calafat mocht de gamer zijn eerste meters maken. "Ik deed het rustig aan en probeerde geen fouten te maken, maar het voelde eigenlijk meteen vrij natuurlijk", meldt hij op de officiële site van de elektrische raceklasse. "Veel rondjes kon ik niet rijden - het betrof een filmdag - maar toch kan je in die korte tijd snel ervaren hoe het is om in zo'n wagen te rijden. Ik ben Dragon Racing ontzettend dankbaar."



Over de allereerste eRace weet Huis dat het een geweldig uithangbord was voor het simracen: "Dit is precies wat er nodig was voor de gamewereld, ook al zaten er nog wat haken en ogen aan. Deze kinderziekten kunnen opgelost worden voor volgende evenementen. De Vegas eRace was zonder twijfel de grootste wedstrijd in de simracewereld en ik hoop dat het de aanzet heeft gegeven voor meer."