Verschoor derde in Toyota Racing Series, Randle kampioen

8:12 – Richard Verschoor is geen kampioen geworden in de Toyota Racing Series, ondanks een snaarstrakke overwinning in de tweede wedstrijd van het weekend. Door die zege, moest de Red Bull-junior de laatste wedstrijd afleggen op gebruikt rubber en dat zorgde ervoor dat de titel uiteindelijk naar Thomas Randle ging, omdat de Nederlander de mannen voor hem geen partij kon bieden. Zodoende finishte ook Pedro Piquet voor de Nederlander en dus is Verschoor als derde in het klassement geëindigd.



Verschoor begon de tweede race van het weekend vooraan en gaf deze positie, ondanks een rode vlag en een aantal neutralisaties, niet uit handen. Achter hem werd er meer geduwd en getrokken. Onder ander rivaal Randle maakte een fout en moest zichzelf weer naar voren knokken. Piquet had de zaakjes ook goed voor elkaar en vanwege zijn derde positie nam hij de leiding in het kampioenschap over. Verschoor won de wedstrijd, voor Armstrong en Piquet. Slechts drie punten zat er tussen het drietal bij het ingaan van de laatste race.



Het laatste bedrijf werd als vijfde aangevangen door de Nederlander, één plaats achter Randle en drie achter leider klassementsleider Piquet. Maar de Red Bull-junior kon geen vuist maken tegen het racegeweld van de mannen voor hem. Omdat hij genoodzaakt was de wedstrijd op gebruikt rubber te rijden, kon hij het tempo van de rest niet bijbenen. Randle kwam na 35 ronden als derde over de finish en werd daarmee kampioen in de Toyota Racing Series. Piquet werd vierde en Verschoor vijfde. Met 843 punten sluit Verschoor de Toyota Racing Series op de derde plaats af in het klassement.