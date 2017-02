Rookie-kampioen Verschoor: "Heb echt veel geleerd"

8:42 – Drie overwinningen, een derde plaats in de eindstand en dus de snelste rookie in de klasse. Richard Verschoor mag tevreden terugblikken op zijn avontuur in de Toyota Racing Series dat de afgelopen weken plaatsvond in Nieuw-Zeeland. De Nederlander kon kampioen Thomas Randle voldoende tegenstand bieden. maar baalt logischerwijs: het liefste was hij kampioen geworden. Toch beseft de Nederlander dat zijn resultaat zeker niet verkeerd is.



"Ik heb er echt alles aan gedaan, maar we waren genoodzaakt om nieuwe banden te gebruiken in de tweede race om deze te winnen. Dat zorgde ervoor dat we in de laatste wedstrijd op een gebruikt setje reden", aldus Verschoor, die oprecht baalt van de einduitslag. "Iedereen zegt: 'Je hebt het goed gedaan, je bent nu kampioen bij de rookies en de anderen hebben twee jaar meer ervaring'. Dat is aardig, maar ik ben een coureur en dus wil je het hoogst haalbare. Ik denk dat ik echt alles heb gegeven. Ik reed vloeiend ondanks dat ik gefrustreerd was. Na tien of vijftien ronden maakte de slijtage geen verschil meer en begon ik dezelfde tijden te noteren. Helaas kon ik mijn achterstand niet meer goedmaken."



Verschoor zat er in het laatste weekend van de Toyota Racing Series een stuk beter bij dan in Taupo het geval was: "Het was sowieso een beter weekend. We zaten veel dichter op de snelste tijd dan in Taupo en ook de kwalificatie was een stuk beter. Het kwam voornamelijk door mij dat we vierde of vijfde stonden. De snelheid was in ieder geval een stuk beter en ik kon meevechten. Het winnen van de tweede race was ook heel belangrijk. Het zorgde ervoor dat ik slechts twee punten achterstand had op de leider. Ik heb echt genoten van het winnen. Het is een geweldige klasse, heel competitief en als je wint, win je echt iets van waarde."



Komend seizoen verschijnt het Red Bull-talent aan de start in de Formule Renault 2.0. Volgens Verschoor is de basis gelegd in Nieuw-Zeeland en kan hij met vertrouwen beginnen aan het volgende avontuur: "Ik ben zo blij met hoe het verlopen is. Ik kwam hier om te leren en ik heb hier zoveel kennis opgedaan, dat ik zeker weet echt klaar te zijn voor het seizoen in Europa. Ik kan niet wachten tot de start van het Formule Renault 2.0-seizoen."