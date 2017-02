Buemi wint ondanks remprobleem: "Oprecht moeilijk gehad"

11:10 – Met drie overwinningen uit drie ePrix's zou je zeggen dat Sebastien Buemi niets te klagen zou hebben dit seizoen. De Zwitser startte in Buenos Aires als derde, maar schoof rap op naar de koppositie. Aldaar wist hij de race eenvoudig te controleren, tot op het moment dat de verplichte wagenwissel kwam. "Daarna was de auto eigenlijk onbestuurbaar - ik heb het oprecht heel lastig gehad."



De 37 ronden tellende race was bijna te lang geweest voor Buemi, die in de twintigste omloop omschakelde naar zijn tweede bolide. In het begin was er nog geen vuiltje aan de lucht voor de regerend kampioen, die in de eerste ronden de kat uit de boom keek. "We moesten op veel factoren letten, bovenal de temperatuur van de batterij. Na de start deed ik het de eerste ronden iets rustiger aan, om een goed beeld te krijgen van waar we stonden. De auto was goed - ik had de snelheid om de mannen voor me in te halen. Daarna hadden we eigenlijk alles best wel onder controle, ik had een aardige voorsprong."



"In de tweede wagen had ik te kampen met remproblemen: het was oprecht moeilijk om de wagen te besturen. Je weet dat het in deze klasse niet veel betekent om een grote voorsprong te hebben - een safety car kan alles zo weer overhoop gooien. Het beste wat je kan doen is een klein gat houden, zodat je je veilig voelt. Als je dan een klein foutje maakt hoeft het nog niet het einde te betekenen."



Uiteindelijk wist Buemi het gat te managen: met drie seconden voorsprong op de nummer twee, Jean-Eric Vergne, kwam hij als eerste over de meet. Na drie races heeft de Zwitser inmiddels al 75 punten, dat zijn er liefst 29 meer dan naaste rivaal Lucas di Grassi. Het puntenaantal van Buemi is overigens niet het maximale: in de Formule E zijn immers ook punten te verdienen met het behalen van de poleposition en het rijden van de snelste ronde.