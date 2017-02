Zoon Newey kampioen in India, Schumacher junior derde

12:43 – Harrison Newey, de zoon van Red Bull-ontwerper Adrian Newey, is de verrassende nieuwe kampioen van de MRF Challenge, de Indiase tegenhanger van de Toyota Racing Series. Het 18-jarige Britse talent ving het laatste weekend in Chennai als nummer twee aan, maar wist door drie overwinningen in vier races Duits F4-kampioen Joey Mawson van de titel te houden. Mick Schumacher nam ook deel aan het winterkampioenschap: de 17-jarige Duitser werd derde in het eindklassement.



Drama alom in de slotrace van de MRF Challenge: Mawson, die na een sterk tweede weekend in Dubai de leiding in het klassement had overgenomen van Schumacher, leek op weg naar zijn tweede titel in een paar maanden tijd. De Australiër (20) ging aan de leiding in het laatste treffen op de Madras Motor Racing Track, maar met nog vier ronden te gaan maakte Mawson een klein foutje. Hierdoor kon eerst Newey, en later ook Schumacher, langszij komen. Dankzij het rijden van de snelste ronde wist Newey in punten gelijk te komen met zijn Australische tegenstander: hij won het kampioenschap op basis van zijn zeven overwinningen, waar Mawson er slechts drie heeft.



Met vier overwinningen in zestien races liet de zoon van zevenvoudig F1-wereldkampioen Michael Schumacher zich goed van voren zien, maar met evenzoveel uitvalbeurten zag hij de strijd om het kampioenschap aan hem voorbij gaan. Dat MRF Challenge niet alleen voor jonge honden is bewees de polesitter: de 40-jarige Narain Karthikeyan, die 46 Grands Prix reed, nam in de laatste twee weekends deel. Met Rinus van Kalmthout stond er in twaalf van de zestien ontmoetingen ook een Nederlander aan de start: zijn beste resultaat was een vijfde plaats, deze scoorde hij drie keer.