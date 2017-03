Nieuw logo, vernieuwde naam voor Circuit Zandvoort

13:38 – Met nieuw elan begint Circuit Zandvoort aan het nieuwe raceseizoen. Vandaag (vrijdag) werd een nieuw logo gepresenteerd, bovendien werd duidelijk dat de naam wijzigt: Circuit Park Zandvoort is vanaf nu 'gewoon' Circuit Zandvoort. Eigenaar Bernhard van Oranje maakte dat in Veghel bekend.



"Een frisse start met een nieuw logo", zei Bernhard van Oranje, die een jaar geleden het circuit kocht, bij de officiële perspresentatie van de 'Jumbo Racedagen', een evenement op 20 en 21 mei waarbij onder meer Max Verstappen demonstraties zal verzorgen in een bolide van Red Bull Racing. Volgens de eigenaar is de nieuwe naam, zonder 'park' erin, logischer: "Ik heb nooit helemaal begrepen waarom dat gedeelte in de naam zat. Het is een circuit in Zandvoort, vandaar nu gewoon Circuit Zandvoort", aldus de heldere uitleg.



Een langer interview met Bernhard van Oranje is binnenkort te zien op GPUpdate.net.