Profiterende Di Grassi overwint in Mexicaans spektakelstuk

2 april 2017 – De winstreeks van Sebastien Buemi in de Formule E is, na een half jaar, een halt toegeroepen. Lucas di Grassi, die kansloos leek na de kwalificatie, zorgde voor een geweldige stunt door vanaf de vijftiende startplaats te overwinnen. De Braziliaan, die zeer vroeg binnenkwam voor de wagenwissel, had veel te danken aan Jérôme d'Ambrosio, die het pak lang op wist te houden. De Belg lag lange tijd tweede, maar werd uiteindelijk slechts dertiende. Jean-Éric Vergne en Sam Bird bestegen samen met Di Grassi het ereschavot.



Tam waren de eerste drie ePrix's van dit seizoen te noemen, en dan drukken we ons nog zacht uit. Waar we met name in de tweede helft van 2015-'16 vaak spannende en spectaculaire races zagen, begon de derde jaargang koest. Hoe anders was het in Mexico: allereerst werd er al een behoorlijke schifting gemaakt in de kwalificatie, waarop een regen aan gridstraffen de startopstelling nog wat verder door elkaar deed schudden. Uiteindelijk was het Oliver Turvey die vooraan mocht starten: titelkandidaten Sebastien Buemi (zevende) en Di Grassi (P15) moesten van verder weg komen.



Het hele seizoen hadden we nog geen Safety Car-fase meegemaakt: dat was op het Autodromo Hermanos Rodriguez wel anders. Liefst driemaal moest het neutralisatievoertuig uitrukken, waarbij de derde maal roet in het eten van Di Grassi leek te gooien. De Braziliaan reed een bijzondere wedstrijd: hij was na twee ronden al naar binnen gedoken wegens schade aan de achtervleugel, waarop hij zestien ronden later weer de pitstraat inreed voor de wagenwissel.



Een onorthodoxe strategie: de ePrix van Mexico telde immers 45 rondjes, en door in ronde achttien al te stoppen zou Di Grassi bijzonder besparend moeten rondrijden. Door zijn wagenwissel tijdens de tweede SC-fase in te lossen kon de ABT-rijder echter direct weer aansluiten bij het veld, waarop hij ze allemaal voorbij reed toen de grote massa binnenkwam voor de verplichte wagenwissel.



Liefst 32 tellen voorsprong had Di Grassi, die inmiddels al wel tien ronden had afgelegd. Het peloton, aangevoerd door José Maria Lopez, kwam met twee seconden per ronde naderbij. Echter: Loic Duval was stil komen vallen en de wedstrijdleiding achtte het nodig om de SC andermaal uit te brengen. De voorsprong van Di Grassi (én D'Ambrosio, die in het kielzog van de Braziliaan de wagenwissel had voldaan) verdween als sneeuw voor de zon.



De eerste FE-overwinning van Di Grassi sinds de zege in Parijs (april 2016) kon worden bewerkstelligd door briljant verdedigend werk van Dragon-rijder D'Ambrosio, die Lopez en Vergne rondenlang afhield. De Argentijn verslikte zich zelfs in de Belg en spinde, iets wat kampioenschapsleider Buemi (die in het hele stuk niet voorkwam) op precies hetzelfde punt in precies hetzelfde rondje deed. Een spinnende Nick Heidfeld, waar Mahindra-collega Felix Rosenqvist bovenop kleunde, zorgde voor het slagroom op de Mexicaanse taart.



Robin Frijns kende een bewogen dag in Mexico-Stad: de Limburger had een verschrikkelijke kwalificatie (zeventiende), mocht door straffen als veertiende vertrekken en reed door al het malheur en de brokken van anderen pardoes op P5. Een te korte pitstop leverde de 25-jarige echter een drive through penalty op: na het inlossen daarvan greep de Andretti-coureur met P11 nipt naast een puntenpositie. Punten werden wel gehaald door debutant Esteban Gutierrez, die de race op een tiende plaats besloot. Grote spekkoper was Mitch Evans, die uitblonk met P4. Jaguar-collega Adam Carroll behaalde zijn eerste puntjes door achtste te worden.



Di Grassi zal met een grote grijns vertrekken uit Mexico: niet alleen haalt hij sportieve revanche voor zijn ontnomen overwinning van exact een jaar geleden (toen hij werd gediskwalificeerd wegens een te lichte wagen), ook nadert hij WK-leider Buemi tot op vijf punten. Er is weer een titelstrijd in de FE: Buemi heeft 76 punten, Di Grassi 71. Frijns is zestiende in de stand: hij heeft nog steeds slechts acht puntjes.



Er zit weer een lange break tussen de ePrix's: het volgende treffen is pas over zes weken, wanneer de ePrix van Monaco wordt verreden. Eén week later is het veld in Parijs, drie weken daarna is de doubleheader in Berlijn.