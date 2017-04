Zware crash bij Britse Formule 4-race in Donington

16:43 – Een Britse Formule 4-race op Donington Park is opgeschrikt door een enorme crash. De 17-jarige Billy Monger knalde op volle snelheid tegen de anderkant van een andere auto, die plotseling veel langzamer reed. Gevreesd wordt voor zeer ernstig beenletsel bij de jonge Brit.



Na het ongeval werd de race stilgelegd en enkele uren na de crash kwam de organisatie van de raceklasse met een eerste verklaring. "Monger is voorzichtig uit de auto gehaald en heeft beenletsel opgelopen. Hij is per helikopter overgebracht naar het Queen's Medical Centre in Nottingham, waar verder medisch onderzoek zal volgen." De andere coureur die betrokken was bij het ongeluk, Patrik Pasma, lijkt er relatief goed vanaf te zijn gekomen. "Ook hij is voorzichtig uit de auto gehaald. Hij was volledig bij bewustzijn en direct naar het medisch centrum van het circuit gebracht. Ook hij is naar het Queen's Medical Centre gebracht."



De crash van Monger was live op televisie te zien met schokkende onboardbeelden. Om nog onduidelijke redenen viel de bolide van Pasma vrijwel volledig stil, waarna Monger vol achterop knalde.