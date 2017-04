Verschoor zevende in tweede race, Opmeer in achterhoede

13:29 – Richard Verschoor en Jarno Opmeer hebben zich in de tweede race van het openingsweekend in de Formule Renault 2.0 Eurocup niet kunnen bemoeien met de strijd om de ereplaatsen. Verschoor werd zondag op Monza zevende, Opmeer kwam als 21ste over de finish. Will Palmer won de wedstrijd.



Opmeer mocht race twee beginnen vanaf plek negen, met Verschoor vier plaatsen achter zich op de grid. Op het zonnige Autodromo Nazionale Monza, waar de buitentemperatuur bijna 23 graden Celsius was, reden de twee Nederlanders in het eerste deel van de wedstrijd bij elkaar. Ze waren altijd rond de negende, tiende plaats te vinden.



In de achtste ronde viel Opmeer echter ver terug vanwege een pitstop. Uiteindelijk werd de Renault-junior 21ste. Verschoor passeerde de meet als zevende. De Red Bull-junior lag enige tijd op plaats negen, maar won in de slotfase twee plekken omdat Gabriel Aubry en Robert Shwartzman met elkaar botsten in de strijd om positie twee. Shwartzman, de winnaar van de eerste race, waagde voor de eerste chicane een enthousiaste inhaalpoging en voor beide coureurs eindigde het in tranen.



Aubry was vanaf poleposition begonnen, maar bij de run naar de eerste bocht werd hij meteen gepasseerd door de als tweede gestarte Will Palmer, die zaterdag vierde was geworden. Het broertje van Renault F1-coureur Jolyon Palmer leidde vervolgens van start tot finish. Ongeveer een derde van de race werd verreden achter de safety car, na contact tussen Alex Peroni en Henrique Chaves in de tweede ronde. Achter Palmer werd Sacha Fenestraz, net als zaterdag, tweede. De Belg Max Defourny, de nummer vijf van race één, completeerde het podium.



In het klassement bezet Verschoor na één raceweekend de elfde plaats. Na zijn tiende stek op zaterdag en zijn zevende positie op zondag bedraagt het totaal van de 16-jarige coureur uit Benschop zeven punten. Opmeer is nog puntloos, aangezien hij zaterdag ook in de achterhoede eindigde (achttiende). Met 37 punten gaat Palmer aan kop. De Engelsman heeft één punt voorsprong op nummer twee Fenestraz.



De volgende ronde in de Formule Renault 2.0 Eurocup is in het weekend van 13 en 14 mei op Silverstone.