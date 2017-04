(adv.) Van mbo-technicus naar specialist met baangarantie

15:29 – Je hebt het als technicus misschien wel eens overwogen, of misschien heb je er veel over gehoord: werken bij Defensie. Maar wat kan je daar precies met je opleiding, welke kansen en zekerheden krijg je? Defensie geeft alle antwoorden in een korte video.



De video van een kleine minuut toont aan hoe je als mbo-technicus kan uitgroeien tot onderofficier, hoe zeker je bent van een baan en inkomen en hoe bijzonder het werk is dat je verricht. Je gaat aan de slag met het meest heftige materieel, komt op unieke plekken en werkt samen met je team aan vrede en veiligheid over de hele wereld. Hoe precies? Check het in onderstaande video.



Haal het maximale uit jezelf en ontdek wat jij kan doen als technicus bij Defensie!