Schothorst in middenveld tijdens laatste GP3-tests

16:56 – Ruim twee weken voor de eerste race zitten voor de coureurs en teams in de GP3 de laatste tests in aanloop naar het seizoen erop. In Valencia vonden de laatste 'pre-season' tests plaats en de enige Nederlander in de klasse, Steijn Schothorst, bevond zich beide dagen stevig in het middenveld.



Schothorst beleefde in 2016 een prima debuutseizoen in de GP3 en dat leverde hem promotie op: van het bescheiden Campos verkaste hij naar Arden International, een traditioneel sterk team. Zijn teamgenoot Leonardo Pulcini bewees woensdag dat Arden ook in 2017 potentieel heeft: hij reed de snelste tijd van de dag. Met zijn 1.21.233 was de 18-jarige Italiaan in de ochtendsessie een halve seconde sneller dan Schothorst, die de zestiende tijd noteerde. In de middag, toen er vooral langere runs gereden werden, eindigde Schothorst op P12. Een dag eerder eindigde de Nederlander in de ochtend als twaalfde en in de middag als negende.



De snelste tijd van tweedaagse test kwam op naam van Dorian Boccolacci, vorig jaar tweede achter Lando Norris in de Eurocup Formule Renault 2.0. De 18-jarige Fransman heeft nog geen contract voor 2017 op zak, maar reed beide testdagen voor Trident en baarde dinsdagochtend opzien door een 1.21.191 op de klokken te brengen. Ook een dag later zat Boccolacci er goed bij; in de ochtend en middag reed hij de derde tijd.



Het seizoen 2017 in de GP3 Series begint over ruim twee weken, tijdens het F1-weekend in Barcelona.