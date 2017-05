Steile leercurve voor Verschoor in Pau: "Was niet eenvoudig"

9:55 – Voor Richard Verschoor verliep zijn eerste kennismaking met een stratencircuit redelijk. Mede omdat het in aanloop naar de kwalificatie regende had de Nederlander weinig tijd om te wennen aan het lastige circuit van Pau, maar naarmate het weekend vorderde ging het steeds beter. In race één, op zaterdag, eindigde hij buiten de punten, op zondag wist het Red Bull-talent de finish als achtste te halen.



In beide races bleek het resultaat in de kwalificatie bepalend: op zaterdag startte Verschoor als veertiende en werd hij in de race dertiende, op zondag wist hij vanaf een achtste startplek zijn positie te behouden. Dat het zondag beter ging dan zaterdag was volgens Verschoor een logisch gevolg van zijn leercurve. "Ik kan niet zeggen dat dit een goed weekend was, maar er zijn positieve punten. In de kwalificatie op zondag was het gevoel goed en ik stond lang tweede, tot mijn vleugel brak. Maar ik kreeg het circuit echt onder de knie."



"Het was niet eenvoudig", blikt het Nederlandse racetalent terug op zijn weekend. "Het was een nieuwe baan, voor het eerst op een stratencircuit, en door de regen in de vrije trainingen kon ik weinig oefenen. Op zaterdag had ik gewoon nog niet het vertrouwen om echt te pushen. In de race zat ik vervolgens een beetje vast. Zondag ging het een stuk beter. De snelheid in de race was niet slecht en ik had mee gekund met het tempo van de koplopers, maar inhalen hier is heel moeilijk. Het kleinste foutje kan leiden tot een crash."



Jarno Opmeer, land- en teamgenoot van Verschoor, werd elfde in race één en kwam op zondag als laatste over de finish. De races in Pau werden gewonnen door respectievelijk Robert Shwartzman en Alex Peroni. Shwartzman is de nieuwe leider in het klassement, hij staat één punt voor Will Palmer.