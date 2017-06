Renault verlengt contracten met Buemi en Prost tot 2019

10:22 – Aan de vooravond van de ePrix's van Berlijn heeft Renault e.Dams groot nieuws: de Franse regerend wereldkampioen in de Formule E heeft de contracten van Sébastien Buemi en Nicolas Prost met twee seizoenen verlengd. De Zwitser (28) en de Fransman (35) mogen hun kunsten in ieder geval tot en met medio 2019 in de kleuren van de Régie vertonen.



"We hebben een sterk rijderspaar", sprak teameigenaar Alain Prost over het verlengen met diens zoon en titelhouder Buemi. "Ze zijn erg succesvol gebleken en voor ons is het van belang om de stabiliteit binnen het team te bewaren, aangezien we al bezig zijn met de wagen voor seizoen vijf. Sébastien en Nicolas kunnen persoonlijk en technisch gezien goed met elkaar overweg, dat hebben we ook in onze overweging meegenomen. Ik ben blij om op volledige steun van het gehele team te kunnen rekenen bij deze beslissing."



Kampioen Buemi, die op een tweede achtereenvolgende titel lijkt af te stevenen - de Zwitser heeft 43 punten voorsprong op zijn naaste belager Lucas di Grassi - is in zijn nopjes met de contractverlenging. "Ik ben erg blij om het avontuur voort te mogen zetten. Het team heeft geweldig werk geleverd door mij de beste wagen van het veld te geven, ik kon niets beters vragen. Ik zie er naar uit om door te blijven vechten met dit team om zoveel mogelijk overwinningen binnen te halen."



Buemi is recordhouder wat betreft zeges in de Formule E: de voormalig Toro Rosso-rijder heeft in 27 deelnames elf keer gezegevierd. Naast bovenaan te staan in de titelstrijd van de elektrische klasse, voert Buemi samen met Anthony Davidson en Kazuki Nakajima eveneens de ranglijst aan in het WEC. Aldaar komt de Zwitser, wiens management nog altijd door Red Bull wordt gedaan, uit voor Toyota.