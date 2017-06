Gebroken kuitbeen verhindert Le Mans-deelname Di Grassi

9:58 – Geen 24 uur van Le Mans voor Lucas di Grassi dit jaar: de 32-jarige Braziliaan, die nadat Audi de stekker uit haar fabrieksteam trok verkaste naar het GTE Pro-team van Ferrari, kampt met een gebroken kuitbeen. Di Grassi liep het kwetsuur op tijdens een potje voetbal voor het goede doel.



Ondanks dat Di Grassi de blessure voorafgaand aan het Formule E-weekend in Berlijn opliep, heeft de regerend vicekampioen van elektrische serie toch kunnen deelnemen aan de doubleheader in de Duitse hoofdstad. Het ging Di Grassi niet eens verkeerd af: de Braziliaan scoorde twee podiumplaatsen en een poleposition. De overwinningen moest hij aan Felix Rosenqvist en Sebastien Buemi laten.



"Ik moet helaas de 24 uur van Le Mans missen dit jaar, aangezien ik een breuk in mijn kuitbeen heb opgelopen en daaraan geopereerd zal moeten worden. Het was een moeilijk besluit maar het is het beste om het medische advies op te volgen."



De Italiaan Michele Rugolo is door Ferrari opgeroepen om de plaats van Di Grassi in te nemen bij de wagen met startnummer 51, hij zal Alessandro Pier Guidi en James Calado naast zich in de pitbox aantreffen.