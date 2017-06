Lynn racet, Richard Branson reserve bij ePrix New York

13:52 – Alex Lynn maakt over drie weken zijn debuut in de Formule E. Door de absentie van Jose María López, die verplichtingen in het WEC heeft, schuift de reservecoureur van DS Virgin Racing een plekje op in de pikorde. Opmerkelijk is vooral wie Lynn vervangt als reserve: Sir Richard Branson.



De 66-jarige Branson is oprichter van de Virgin Group en geldt als één van de meest kleurrijke zakenmensen van Groot-Brittannië. Hij is actief in de ruimtevaart, stond aan de wieg van het Formule 1-team van Virgin en probeerde meerdere keren (tevergeefs) om in een luchtballon de wereld rond de vliegen. In New York is hij ineens reservecoureur in de Formule E. "Ik hoorde dat ze een reservecoureur nodig hadden en bood direct mijn diensten aan! Zoals jullie weten houd ik altijd van een uitdaging en met Alex (Lynn, red.) en Sam (Bird) en mezelf hebben we nu een team vol Britten die er klaar voor zijn om New York te veroveren. Er zijn wat tests voor me georganiseerd voor de race in Manhattan, dus hopelijk kan ik indruk maken op de teambaas."



Teambaas Alex Tai speelt het spelletje prima mee. "Het is geweldig dat we Alex Lynn de kans kunnen geven in de Formule E. Het is voor iedereen een nieuw circuit en we hebben een snelle auto, hopelijk kunnen we de resultaten boeken waar we op hopen. En we hebben natuurlijk altijd Richard om op terug te vallen."



De 'doubleheader' van de Formule E in New York, op het Brooklyn Street Circuit, is 15 en 16 juli.