Monger: "Was geweldig om weer achter stuur te zitten"

16:58 – Elf weken na zijn verschrikkelijke crash in een Formule 4-race op Donington Park, waarbij hij zijn beide onderbenen verloor, heeft Billy Monger weer plaatsgenomen in een racewagen. De 18-jarige Brit reed dinsdag op het circuit van Brands Hatch met een aangepaste Volkswagen Kever, waarmee doorgaans in de Fun Cup wordt geracet.



"Het was geweldig om weer achter het stuur te zitten. Ik kan niet wachten tot de volgende keer", aldus Monger. De Brit is vastberaden te blijven racen, ondanks zijn zware ongeluk. In 2020 wil hij deelnemen aan de 24 uur van Le Mans. 2,5 week geleden was Monger al te gast bij de legendarische langeafstandsrace op het Circuit de la Sarthe.



Monger was bezig aan zijn tweede seizoen in de Britse Formule 4. Voor zijn crash had hij in zes wedstrijden twee derde plaatsen gescoord.