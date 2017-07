Zuid-Afrikaan Hyman wint in GP3, Alesi tweede

9:47 – Het seizoen in de GP3 Series levert voorlopig winnaars uit alle windstreken op. Na een Japanner, Indiër en een Brit was het zondag een Zuid-Afrikaan die als eerste over de finish kwam. Raoul Hyman boekte op de Red Bull Ring zijn eerste overwinning in de klasse, voor Giuliano Alesi en Nirei Fukuzumi.



Hyman was zaterdag als achtste geëindigd in de hoofdrace en begon race 2 derhalve vanaf poleposition. Eerder dit seizoen in Barcelona was dat eveneens het geval, toen zakte hij in de sprintrace terug naar P7. Ditmaal wist de 21-jarige Zuid-Afrikaan zijn positie vast te houden. Alesi, de zoon van voormalig F1-coureur Jean Alesi, schoof bij de start door van de derde naar de tweede stek en behaalde zijn eerste podiumplaats in de GP3. Nirei Fukuzumi deed goede zaken door vanaf de zesde startplaats het podium te halen, hij werd derde. In de voorlaatste ronde van de race wist de Japanner de podiumplek te ontfutselen van de Amerikaan Ryan Tveter.



In de slotronde beleefde Dorian Boccolacci een stevige crash. De Fransman werd gelanceerd over het wiel van Alessio Lorandi en ging meerdere keren over de kop. Hij kon ongedeerd zijn wrak verlaten.



Mercedes-talent George Russell, zaterdag de beste in de hoofdrace, eindigde als zesde. Hij is de leiding in het kampioenschap hierdoor weer kwijt aan teamgenoot Fukuzumi. Steijn Schothorst was na zijn DNF in de hoofdrace op zondag bij voorbaat min of meer kansloos voor een goed resultaat en eindigde als vijftiende.