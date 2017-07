BMW en Andretti intensiveren samenwerking in FE

16:26 – BMW treedt in het seizoen 2018/2019, de vijfde jaargang van de klasse, officieel toe tot de Formule E. Het gaat Andretti Autosport, waarmee het nu al samenwerkt en de renstal waarvoor Robin Frijns momenteel uitkomt, voorzien van een volledig nieuwe aandrijflijn. Andretti wordt het fabrieksteam van BMW in de elektrische raceklasse.



"In de Formule E gaan we onze innovatieve expertise en sportieve spirit laten zien", aldus Jens Marquardt, de motorsportbaas van BMW. "Deze klasse wordt een compleet nieuwe uitdaging voor ons, maar die gaan we samen met Andretti graag aan. Andretti is de perfecte partner voor onze missie. Deze naam behoeft geen introductie in de internationale racewereld. De samenwerking verloopt nu al uitstekend en we kijken ernaar uit om samen de volgende stappen te zetten."



Na acht races staat Andretti op de zevende plaats in het Formule E-constructeursklassement. Frijns en zijn teamgenoot António Félix da Costa scoorden respectievelijk zestien en tien punten. Komend weekend staat er een 'doubleheader' in New York op het programma.