Russell verslaat teamgenoot Hubert in hoofdrace

18:16 – George Russell heeft voor de tweede keer op rij de hoofdrace in de GP3 Series gewonnen. Na zijn overwinning van vorige week op de Red Bull Ring was de Brit zaterdag ook de beste op Silverstone. De ART-coureur bleef zijn teamgenoot Anthoine Hubert voor, Alessio Lorandi eindigde als derde.



Russell kwam als nummer twee van het klassement naar Silverstone. De Mercedes-junior had één punt achterstand op stalgenoot Nirei Fukuzumi, maar pakte vrijdag de poleposition voor de hoofdrace en nam met de bijbehorende vier punten de eerste plaats in de stand over van zijn Japanse collega.



In de race had Russell aanvankelijk niet veel plezier van zijn pole. Nadat de rode lichten waren gedoofd, kwam de Brit moeizaam van zijn plek. Hubert profiteerde en greep vanaf de tweede startplaats de leiding. De Fransman voerde in de eerste omlopen het veld aan, maar in ronde vijf heroverde Russell de leiding. De ART-rijder ging Hubert, weliswaar met de hulp van DRS, aan de buitenkant in Stowe op fraaie wijze voorbij.



In het vervolg van de twintig ronden tellende wedstrijd werd het gat tussen Russell en Hubert nooit groot, maar de Brit slaagde erin de Fransman voor te blijven. Lorandi kwam als derde over de finish. De Italiaan keek lang tegen de achtervleugel van Red Bull-junior Niko Kari aan, maar sloeg zijn slag vijf ronden voor het vallen van de vlag. Hij passeerde de Fin direct na het eindigen van de VSC, die nodig was omdat Ryan Tveter was stilgevallen.



Kari finishte uiteindelijk als zesde, nadat hij in de slotfase buiten de baan was beland in een gevecht met Dorian Boccolacci om P4. Boccolacci kwam door de aanvaring zelf als vijfde over de finish, Jack Aitken profiteerde van de strijd voor zich en ging met de vierde plaats aan de haal. Arjun Maini, Giuliano Alesi, Kevin Jörg en Julien Falchero pakten de laatste punten. Steijn Schothorst had punten geen moment in het vizier en werd veertiende.



De GP3-sprintrace op Silverstone start morgen (zondag) om 09.10 uur Nederlandse tijd.