Eerste overwinning voor Giuliano Alesi in GP3 Series

9:34 – Een week nadat hij zijn eerste podiumplaats behaalde heeft Giuliano Alesi zijn eerste overwinning in de GP3 Series binnen. De Fransman, vorige week in Spielberg tweede in de sprintrace, won ditmaal de tweede race van het weekend. De zoon van Jean Alesi leidde in Silverstone van start tot finish.



De pechvogel van de race was Dorian Boccolacci. Hij was zaterdag vijfde geworden in de hoofdrace, maar kreeg na afloop een tijdstraf die hem terugwierp naar P8. Dat had één voordeel: door de reversed grid mocht hij de sprintrace vanaf pole beginnen. Deze mooie kans op een goed resultaat vervloog echter al voor de start: door een probleem met zijn bolide haalde Boccolacci de startopstelling niet en bleef de voorste plek op de grid leeg.



Dat leverde Alesi, die eigenlijk op P2 stond, de beste startpositie op. De Fransman kwam goed van zijn plek en hield de leiding gedurende de vijftien rondjes vast. Jack Aitken werd tweede, voor Red Bull-talent Niko Kari. Kampioenschapsleider George Russell deed prima zaken door, gestart vanaf P8, op te klimmen naar de vierde stek. Hiermee verstevigde het Mercedes-talent, zaterdag de beste in de hoofdrace, zijn eerste plek in de titelstrijd. Anthoine Hubert, de eerste belager van Russell in het kampioenschap, werd slechts achtste.



Steijn Schothorst slaagde er opnieuw niet in om punten te halen. De 22-jarige Nederlander viel uit na een touché met Julian Falchero en staat na drie raceweekenden in de GP3 Series nog altijd met lege handen.





Zie ook: ons interview van vorig jaar met Giuliano Alesi over zijn vader en zijn eigen ambities.