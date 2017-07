Ook tweede ePrix van New York prooi voor ontembare Bird

16 juli 2017 – Zaterdag wist hij de eerste ePrix in New York al te winnen, op zondag voegde Sam Bird daar een tweede zege aan toe. De 30-jarige Brit, die in de Formule E uitkomt voor DS Virgin Racing, vertrok vanaf pole maar zag Felix Rosenqvist langszij schieten. Nadat hij de Zweed had teruggepakt verdween Bird aan de horizon: Rosenqvist zou uiteindelijk op twaalf seconden achterstand tweede worden.



Bird werd zodoende de grote ster van dit weekend, iets wat Lucas di Grassi maar al te graag was geweest. De Braziliaan is voor het tweede achtereenvolgende seizoen met Sebastien Buemi in een strijd om de titel verwikkeld en aangezien de Zwitser de doubleheader in de Big Apple moest laten schieten vanwege WEC-verplichtingen, was dit hét moment voor Di Grassi om toe te slaan.



Nadat hij op zaterdag met een vierde positie niet maximaliseerde en 'slechts' twaalf punten inliep op zijn concurrent, kon hij in de tweede wedstrijd wederom niet zijn gewilde slag slaan. Ondanks dat de openingsfase van de race gekenmerkt werd door chaos en incidenten kon Di Grassi zich vanaf startplaats negen slechts mondjesmaat opwerken: hij werd uiteindelijk vijfde. Zodoende is Buemi nog steeds de kampioenschapsleider, de Zwitser vertrekt richting het slotweekend in Montréal met een voorsprong van tien punten.



Achter Bird en Rosenqvist was het Nick Heidfeld die zijn vijfde podiumplaats van het seizoen scoorde, FE-debutant Pierre Gasly kwalificeerde zich aanmerkelijk beter dan op zaterdag en wist zijn vierde plaats te behouden tot aan de meet. Di Grassi werd gevolgd door Nicolas Prost en Tom Dillmann, Jean-Éric Vergne werd achtste. Robin Frijns besloot een lastig weekend met een keurige negende plaats: de Nederlander had na een gridstraf achteraan moeten starten, maar kon na een geweldige inhaalrace toch twee puntjes bijschrijven.



Het Formule E-seizoen 2016-17 wordt over twee weken besloten in de straten van Montréal, waar wederom een doubleheader op het programma staat. Naast Buemi en Di Grassi heeft ook Rosenqvist nog een theoretische kans op de titel, echter: als de Zweed nog kampioen wil worden moet hij beide races winnen, een pole en een snelste ronde scoren. Bovendien mag Buemi dan geen enkel punt pakken, en Di Grassi niet meer dan tien.