Fewtrell zegeviert in Oostenrijk, Verschoor scoort puntje

15:41 – De eerste Formule Renault 2.0-race op de Red Bull Ring is een prooi geworden voor Renault-junior Max Fewtrell. De Brit wist Sacha Fenestraz en Max Defourny na een spannend duel af te houden voor zijn eerste zege, ondanks dat hij de gehele race vanaf de pole aan de leiding had gelegen. Richard Verschoor pakte een puntje, Jarno Opmeer scoorde niet.



Voor de Nederlanders wil het nog steeds niet vlotten in de juniorklasse. Waar Verschoor al enkele puntenfinishes wist te noteren, reed Opmeer – collega van Fewtrell bij de opleidingsploeg van Renault – nog slechts eenmaal naar een puntenplek. Ook op de Red Bull Ring had het Nederlandse MP Motorsport-duo moeite: Verschoor wist zich vanaf de vijftiende startplaats nog naar P10 te rijden, Opmeer ging van de achttiende naar een dertiende plek.



Waar Will Palmer niet tot scoren wist te komen, werd kampioenschapsrivaal Robert Shwartzman zevende. Verschoors Red Bull-collega Dan Ticktum eindigde op een vierde plaats, voor Thomas Randle en Gabriel Aubry. Fenestraz heeft de leiding in de stand om de titel overgenomen van Shwartzman: Palmer loopt door zijn nulscore averij op. Verschoor blijft elfde, Opmeer is gezakt naar P19.



De tweede race in Spielberg is zondagochtend: de startlichten op de Red Bull Ring doven om 11.30 uur.