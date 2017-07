Verschoor weer puntloos: "Maar de snelheid was er"

17:19 – Net als in Hongarije en Duitsland pakte Richard Verschoor geen punten in het Formule Renault 2.0 Eurocup-weekend in Oostenrijk. Desondanks verlaat de 16-jarige Nederlander de Red Bull Ring met een tevreden gevoel, omdat hij constateerde dat met zijn racesnelheid niets mis was.



"Ik ben zeker blij met het tempo aan het einde van het weekend, ook al blijkt dat niet echt uit de resultaten", aldus Verschoor. De Red Bull-junior begon zondag race 2 vanaf P12, maar wist zich in de slotfase te bemoeien met het gevecht om de vijfde, zesde, zevende en achtste plek. Hij eindigde de wedstrijd echter in de grindbak. Verschoor probeerde in één actie, buitenom in bocht 4, Dan Ticktum en Thomas Randle te verschalken. Het leidde echter tot een touché met laatstgenoemde. "Zoals je op de beelden kan zien, stuurde hij (Randle, red.) gewoon niet in. Hij liet me spinnen en daardoor eindigde ik in het grind."



In de eerste wedstrijd, verreden op zaterdag, kwam Verscoor als tiende over de finish. Als gevolg van een tijdstraf van vijftien seconden wegens het buiten de baan drukken van een andere rijder viel de coureur van MP Motorsport echter terug naar P11. "Race 1, waarin ik van P16 naar P10 ging, was niet slecht. Ik had veel inhaalacties en een goed tempo. Ondanks de straf was ik tevreden over mijn optreden", zegt Verschoor. "Dat is het belangrijkste van dit weekend, dat de snelheid er was en ik heb veel inhaalmanoeuvres kunnen doen. Alleen maakten we het onszelf in het begin lastig."



"In tegenstelling tot veel anderen hebben we hier niet getest, waardoor het in het begin van het weekend een beetje tricky was. We waren best veel verwijderd van het tempo dat we moesten hebben, maar we hebben hard gewerkt en wat snelheid gevonden voor de kwalificatie", vervolgt Verschoor. "In Q1 was het tempo redelijk in orde, maar andere rijders verpestten mijn snelste ronden, anders had ik zeker hoger dan achtste gestaan. In Q2 was de snelheid uitstekend. De verschillen zijn klein en dus verwachtte ik al dat het tempo in de race goed zou zijn."