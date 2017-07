Mercedes debuteert medio '19 in Formule E, verlaat DTM

20:51 – Groot nieuws vanuit Stuttgart op de maandagavond: Mercedes-Benz zal eind 2018 na negentien seizoenen deelname de DTM-deur achter zich dichttrekken, om zich vanaf de daaropvolgende zomer te richten op de elektrische Formule E klasse.



Dat Mercedes geïnteresseerd was in FE-deelname was geen geheim meer: in oktober 2016 nam het merk een optie om vanaf het vijfde seizoen (2018-'19) deel te nemen, iets wat nu dus met een jaar uitgesteld is maar doorgevoerd wordt. Mercedes-baas Toto Wolff liet weten: "In motorsporten willen wij, evenals op elk ander gebied, het richtpunt van het premium segment zijn. We ontdekken graag nieuwe, innovatieve projecten."



Fans van de Silberpfeilen hoeven niet bang te zijn voor een vertrek uit de Formule 1, zo bevestigt Wolff. "De combinatie van de Formule 1 en de Formule E is het ultieme project. De FE is als een interessante, beginnende onderneming. Het biedt ons een gloednieuw format waarbij racen wordt gecombineerd aan een sterk eigen karakter."



"We zien op straat al een electrisering plaatsvinden en de Formule E biedt autobouwers een interessant platform om deze technologie bij een nieuw publiek te brengen. Hierdoor is er een nieuw soort racen ontstaan, dat compleet verschillend is van alle klassen die wij gewend zijn. Ik ben blij dat we onze optie hebben mogen gebruiken voor het seizoen 2019-'20, dat geeft ons voldoende tijd om ons goed voor te bereiden op de serie. Ondanks dat het lastig is voor ons om de DTM te moeten verlaten, zullen we er alles aan doen om dit jaar en volgend jaar de titels te winnen."



De Formule E bestaat sinds de herfst van 2014: destijds werd in Beijing de allereerste race gehouden. Nelsinho Piquet en Sebastien Buemi zijn tot dusver de enige twee coureurs die FE-kampioen werden: over een week kan Buemi in Montréal tijdens de seizoensfinale van het derde jaar zijn tweede titel scoren.