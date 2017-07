Poleposition voor Aitken in GP3, Schothorst twaalfde

10:23 – Voor de vierde keer in vier races heeft een ART-coureur poleposition veroverd voor de hoofdrace van de GP3 Series. Jack Aitken was zaterdagochtend de snelste in de kwalificatie op de Hungaroring, iets dat hem eerder ook in Barcelona lukte. Tussendoor, in Silverstone en Spielberg, pakte teamgenoot George Russell pole.



Diezelfde Russell werd in Boedapest tweede in de kwalificatie, hij start zaterdagmiddag naast zijn land- en teamgenoot op de eerste rij. Aitken kwam tot 1.31.754, Russell bleef steken op 1.31.936. De Japanner Nirei Fukuzumi maakte er een 1-2-3 van voor ART Grand Prix, Anthoine Hubert eindigde in de vierde auto van het team op P5. Dorian Boccolacci was de enige die in deze sessie een ART-coureur voor wist te blijven, met een plek op de tweede startrij als beloning. Giuliano Alesi, de winnaar van de sprintrace in Silverstone, start vanaf P6.



Steijn Schothorst kende een magere kwalificatie en reed de twaalfde tijd. Hij jaagt dit weekend op zijn eerste punten van het seizoen. De sessie eindigde overigens iets eerder dan gepland omdat Arjun Maini stilviel op het rechte stuk. Met nog 1.45 op de klok kwam er een code rood en werd besloten de sessie niet meer te hervatten.



Door zijn pole pakt Aitken vier punten, waardoor hij stijgt van plek vier naar plek drie in het klassement. Hij is teamgenoot Fukuzumi voorbij. Russell en Hubert zijn de nummers één en twee van het kampioenschap.



De hoofdrace van de GP3 Series op de Hungaroring start zaterdagmiddag om 17.35 uur.