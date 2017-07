Alesi boekt op Hungaroring tweede zege in GP3

9:48 – Het is hem opnieuw gelukt: twee weken na zijn eerste zege ooit in de GP3 Series, heeft Giuliano Alesi dat kunstje weten te herhalen. De Fransman won zondagochtend de sprintrace op de Hungaroring.



Alesi was zaterdag als zesde geëindigd in de hoofdrace en mocht daardoor, als gevolg van de reversed grid voor de top acht in de GP3, vanaf P3 aan de sprintrace beginnen. Hij werd omringd door louter teamgenoten; de gehele top vier van de grid bestond uit coureurs van Trident. Teambaas Giacomo Ricci hield ongetwijfeld zijn hart vast in de eerste bochten, maar alles ging goed. Alesi had de beste start en schoof, ten koste van Kevin Joerg en Ryan Tveter, op naar de eerste plek. Deze wist hij tot de finish vast te houden, voor Tveter en Joerg.



In de vierde Trident-auto maakte Dorian Boccolacci het feest voor het team compleet: hij werd vierde. Daarbij werd hij een handje geholpen door een touché tussen de nummers één en twee van het kampioenschap, George Russell en Jack Aitken. Russell moest naar de pits en eindigde in het achterveld, Aitken viel uit.



Alesi, de zoon van oud-coureur Jean Alesi en onderdeel van de Ferrari Driver Academy, stijgt door zijn zege naar de vijfde plaats in het GP3-kampioenschap. Russell behoudt de leiding, voor teamgenoot Aitken.