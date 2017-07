Di Grassi nieuwe FE-wereldkampioen dankzij zevende plek

22:59 – Hij won dit jaar zes van de tien Formule E-races waarin hij deelnam, maar voldoende voor een tweede Formule E- titel bleek dat niet voor Sebastien Buemi. De 28-jarige Zwitser moest na de zondagsrace in Montréal lijdzaam toezien hoe niet hij, maar zijn vier jaar oudere Braziliaanse rivaal Lucas di Grassi met het kampioenschap aan de haal ging. Jean-Éric Vergne won de laatste wedstrijd van het seizoen 2016-17.



Na de doubleheader in Berlijn had Buemi liefst 36 punten voorsprong ten opzichte van naaste belager Di Grassi, echter: door verplichtingen in het WEC moest de oud-F1-coureur de twee wedstrijden die in New York werden verreden, overslaan. Aldaar wist Di Grassi het gat te verkleinen tot tien puntjes: het tweetal zou, net als een jaar geleden, in het slotweekend mogen strijden om de titel.



In dat weekend, dat in de straten van het Canadese Montréal werd gehouden, wilde niets vlotten bij Buemi. De Renault e.Dams-coureur smeet zijn bolide in de zaterdagtraining loeihard de muur in, waardoor zijn monteurs keihard moesten werken om de wagen raceklaar te krijgen. Dat lukte, al bleek de auto uiteindelijk liefst vier kilo te licht. Vanaf een twaalfde startplaats verrichte Buemi haast een wonder door vierde te worden - deze plaats werd hem, door de te lichte wagen, logischerwijs afgenomen.



Di Grassi, die vanaf de pole wist te zegevieren, was de grote spekkoper. De Abt Audi-rijder moest Buemi gedurende het gehele seizoen voor zich dulden maar kwam voor de laatste ePrix van het seizoen pardoes in een fantastische uitgangspositie. Met een voorsprong van liefst achttien punten leek het amper meer fout te kunnen gaan en dat ging het ook niet: door zelf als zevende over de streep te komen en rivaal Buemi andermaal een baaldag te zien hebben - de Zwitser finishte buiten de punten doordat hij vroeg binnen moest komen wegens een loshangend onderdeel - mocht hij zich tot wereldkampioen kronen.



Op de baan was er nog een duel gaande om de overwinning, waar Jean-Éric Vergne polesitter Felix Rosenqvist uiteindelijk wist te verschalken. Zodoende pakte de Fransman eindelijk zijn allereerste FE-overwinning. José Maria López werd derde, diens DS Virgin-teammaat Sam Bird zal zeker niet tevreden zijn met P4. Rosenqvist heeft Bird dankzij de resultaten van zondag immers weten te passeren in de strijd om de derde plaats in het kampioenschap.



Nick Heidfeld werd uiteindelijk vijfde, voor Daniel Abt en nieuwbakken kampioen Di Grassi. Stephane Sarrazin, Jerome d'Ambrosio en Tom Dillmann scoorden de overige puntenplaatsen. Als pleister op de wond van het verloren rijderskampioenschap mocht Renault e.Dams zich overigens wel, voor de derde achtereenvolgende keer, tot constructeurskampioen kronen.



Voor Robin Frijns komt een lastig seizoen ten einde. De Limburger besloot de laatste krachtmeting roemloos als veertiende en eindigt in het klassement als dertiende, hij scoorde dit jaar 24 punten. Twee zesde plaatsen, behaald tijdens de seizoensouverture en het treffen in Parijs, bleken voor de 25-jarige de hoogtepunten.



Het seizoen 2017-18 gaat op 2 december van start: de ePrix van Hong Kong mag wederom het spits afbijten, de komende editie is zelfs een doubleheader.