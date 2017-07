Buemi nu kalm: "Hoort erbij en moet dit accepteren"

17:19 – Sébastien Buemi stond het hele seizoen bovenaan in het Formule E-klassement, maar verspeelde de koppositie en wereldtitel in een dramatisch slotweekend in Montréal aan Lucas di Grassi. Vorig seizoen wist de 28-jarige Zwitser van Renault e.Dams de titelstrijd met de Braziliaan nog in zijn voordeel te beslissen.



Buemi kwam met tien punten voorsprong op Di Grassi naar Canada, maar kende aldaar een dramatische doubleheader. De voormalig Toro Rosso-coureur crashte hard in de trainingen, waardoor zijn monteurs in hoog tempo reparatiewerkzaamheden moesten uitvoeren om de wagen raceklaar te krijgen. Dat lukte, maar de auto bleek vier kilo te licht en om die reden moest Buemi zijn vierde plaats in de eerste race inleveren. Omdat Di Grassi het treffen won, greep hij de leiding in de stand en een dag later stelde hij met een zevende positie het kampioenschap veilig. Buemi kwam in de slotwedstrijd niet verder dan P11.



"Helaas is het voor mij niet goed afgelopen, maar dat hoort bij racen en moet ik accepteren", aldus Buemi in een korte reactie op de website van zijn team. De Zwitser was zaterdag na de eerste race nog woedend. Voor de camera had hij een stevige discussie met achtereenvolgens António Félix da Costa, Robin Frijns en Daniel Abt. "We moeten leren van onze fouten en volgend jaar sterker terugkeren", spreekt hij nu nuchter.



Renault e.Dams sleepte wel het kampioenschap bij de constructeurs in de wacht, voor het derde jaar in successie. "Ik ben blij voor het team, ze hebben deze titel echt verdiend", reageert Buemi. "De wagen was het hele seizoen echt geweldig."