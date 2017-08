Hoe vergaat het de Nederlanders in 2017 tot dusver?

10:00 – Dankzij Max Verstappen is Nederland vertegenwoordigd in de top van de internationale racerij. Ook in tal van andere raceklassen komen we landgenoten tegen. GPUpdate.net grijpt de zomerstop in de Formule 1 aan om de prestaties van een aantal racende Nederlanders tot dusver dit jaar uit te lichten.



Ho-Pin Tung

Jan Lammers en Frits van Eerd

Medio juni was Ho-Pin Tung even een bekende Nederlander. De 34-jarige uit Velp won, samen met Thomas Laurent en Oliver Jarvis, de LMP2 in de 24 uur van Le Mans. Door alle problemen met de LMP1's werd het drietal bovendien tweede in het algemeen klassement, iets dat tot deze editie nog geen enkel LMP2-team was gelukt. Tung, Laurent en Jarvis gingen zelfs enige tijd aan kop, maar werden met nog ruim een uur te gaan gepasseerd door de #2 Porsche. In het World Endurance Championship, waartoe de 24 uur van Le Mans behoort, gaat het trio aan de leiding in de LMP2 en zijn ze de nummer drie algemeen.

Jeroen Bleekemolen en Renger van der Zande

Voor Jan Lammers en debutant Frits van Eerd (de topman van Jumbo), die samen met Rubens Barrichello Racing Team Nederland vormden, eindigde de 24 uur van Le Mans met een elfde plek in de LMP2 en een dertiende plaats algemeen. Lammers en Van Eerd rijden dit jaar met Racing Team Nederland voltijd in de European Le Mans Series. In de eerste drie wedstrijden verzamelden de Nederlanders 7,5 punt, goed voor een zestiende positie in de LMP2-ranking.

Nick Catsburg en Tom Coronel

Samen met zijn Amerikaanse ploegmaten Ben Keating en Ricky Taylor verliep de 24 uur van Le Mans teleurstellend voor Jeroen Bleekemolen. Het drietal werd als gevolg van problemen twintigste in de LMP2 en 47ste algemeen. In het WeatherTech SportsCar Championship in de VS gaat het Bleekemolen een stuk beter af. Mede door overwinningen in Sebring en Austin staat de 35-jarige Nederlander samen met Keating op plek twee in de GT Daytona-klasse. Met nog drie races te gaan hebben ze vijftien punten minder dan leiders Alessandro Balzan en Christina Nielsen.Eveneens in het WeatherTech SportsCar Championship ging Renger van der Zande vorig jaar samen met Alex Popov aan de haal met het kampioenschap in de Prototype Challenge-klasse. Dit seizoen vertoont de 31-jarige Gelderlander zijn kunsten in de Prototype-klasse, de hoogste afdeling. Samen met zijn Belgische teamgenoot Marc Goossens is Van der Zande de nummer acht van de stand.

Robin Frijns

Waar de F1 slechts vier weken stilligt, moeten liefhebbers van het WTCC tot 15 oktober wachten voor de volgende race. Nick Catsburg presteert uitstekend in zijn tweede volledige seizoen in het WK voor toerwagens. De 29-jarige Amersfoorter, die afgelopen winter na het vertrek van Lada onderdak vond bij Volvo, is na twaalf wedstrijden de nummer vijf van het klassement. Na zijn triomf eind mei op de Nürburgring, zijn eerste en tot dusver enige zege van het jaar, stond Catsburg zelfs bovenaan.Tom Coronel doet ook dit jaar weer mee aan het WTCC. De ROAL-coureur verscheen in tien races aan de start en eindigde negen keer in de punten. Coronel moest om een opmerkelijke reden het tweeluik in het Portugese Vila Real laten schieten: in de training was hij tegen een brandweerauto gecrasht , nadat vijf bouten van het linker voorwiel waren afgebroken. De 45-jarige Noord-Hollander kwam met de schrik vrij bij de klap.

Richard Verschoor en Jarno Opmeer

De Formule E, het hoofdprogramma van Robin Frijns in 2017, zit er al op. Het seizoen 2016/17 begon met een zesde plek in Hongkong goed voor de Limburger, maar in de daaropvolgende vier ePrix' bleven punten uit. Zijn team Andretti had tot de eerste collectieve test nochtans een goed gevoel over de nieuwe jaargang. "Maar zodra iedereen bij elkaar komt, zie je toch dat het niet zo best is. Tijdens de test had ik al veel problemen, vanaf dag één kwamen we snelheid tekort", zei Frijns in het voorjaar tegen GPUpdate.net . In de laatste zeven races pakte hij nog vier keer punten, wat hem de dertiende stek in de eindrangschikking opleverde.Frijns is ook te bewonderen in de Blancpain GT Series, waarin hij ondanks het missen van het openingsweekend vanwege Formule E-verplichtingen vierde staat in de Sprint Cup. In de Pro-Am-klasse van de Sprint Cup bezet Carlo van Dam samen met zijn Thaise teamgenoot Piti Bhirombhakdi de tweede plaats. In de Silver Cup deelt Jules Szymkowiak, die nog in hetzelfde jaar als Max Verstappen in de Europese Formule 3 reed, de koppositie met zijn Duitse ploegmaat Fabian Schiller.

Job van Uitert en Bent Viscaal

Rinus van Kalmthout

Vorig jaar werden Richard Verschoor en Jarno Opmeer respectievelijk eerste en tweede in de Noord-Europese Formule 4, terwijl eerstgenoemde ook de Spaanse variant won en afgelopen winter nipt naast de titel in de Toyota Racing Series greep. De Nederlanders, lid van het opleidingsprogramma van Red Bull (Verschoor) en Renault (Opmeer), mogen dit jaar namens MP Motorsport deelnemen aan de Formule Renault 2.0 Eurocup. Een succes is dat nog niet. Opmeer eindigde pas één keer in de punten, Verschoor kan met 33 punten in vijftien races ook nog niet overtuigen. We spraken onlangs met laatstgenoemde : hij weet zelf ook dat het beter moet.Tijdens de Gamma Racing Days in Assen reden Verschoor en Opmeer eenmalig in de Noord-Europese variant van de Formule Renault 2.0. Verschoor werd tweede en eerste, Opmeer scoorde een vierde en een derde plek. Het deelnemersveld op het TT Circuit telde echter slechts acht coureurs.In het Italiaans Formule 4-kampioenschap is Job van Uitert na twaalf van de 21 races de nummer drie van de ranglijst, met 33 punten minder dan koploper en Ferrari-junior Marcus Armstrong. Van Uitert, in 2016 al vierde in de Italiaanse F4, won dit jaar twee wedstrijden en pakte twee tweede plekken. Vier opeenvolgende uitvalbeurten deden zijn titelkansen geen goed. Van Uitert reed dit seizoen ook drie races in de Duitse F4, maar puntenfinishes leverde dat niet op. In de Noord-Europese Formule 4 boekte Bent Viscaal één zege, hij staat voorlopig op plaats zes. De 17-jarige is in de Spaanse versie na één raceweekend de nummer zeven van de rangschikking.

Giedo van der Garde, Nigel Melker en Beitske Visser

Krijgen we een Nederlandse kampioen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan? Met nog één ronde te gaan in het USF2000-kampioenschap, een klasse drie niveaus onder de IndyCar, staat Rinus van Kalmthout op de tweede stek in de tussenstand. De 16-jarige Nederlander, in de VS beter bekend als Rinus VeeKay, gaat de seizoensfinale op Watkins Glen (2 september) in met dertien punten achterstand op leider Oliver Askew. "Ik denk dat we wel een goede kans hebben", aldus Van Kalmthout tegen GPUpdate.net over zijn papieren in de titelstrijd. Hij won beide races op Road America en scoorde in totaal elf podiumplaatsen in dertien wedstrijden.

Bo Bendsneyder

Samen met Simon Dolan en Harry Tincknell was Giedo van der Garde in 2016 de beste in de European Le Mans Series, maar dit jaar rijdt de voormalig Formule 1-coureur niet fulltime in een raceklasse. Wel werd onlangs bekend dat hij volgende week, tijdens het DTM-weekend in Zandvoort, als gastrijder gaat meedoen aan de Audi Sport TT Cup. Ook Beitske Visser en Nigel Melker hebben momenteel geen voltijds racecontract, maar eerstgenoemde werd in juni wel opgenomen in het BMW Motorsport Junior Programme. Kort daarvoor verbrak ze op Zandvoort het ronderecord voor elektrische auto's.

Michael van der Mark en Jeffrey Herlings

Na een prima debuutjaar in de Moto3 hoopte Bo Bendsneyder in 2017 door te pakken. Met drie nulscores in de eerste drie evenementen begon de 18-jarige Rotterdammer echter dramatisch. In de daaropvolgende zeven races scoorde hij wel zes keer punten, met een vierde plek in Tsjechië (na meermaals aan kop te hebben gereden) als hoogtepunt. Bendsneyder bezet de dertiende plaats in het kampioenschap en louter naar de KTM-rijders gekeken staat hij zesde.

Na drie wereldtitels in de MX2 maakte Jeffrey Herlings dit jaar zijn debuut in de MXGP, de hoogste klasse in het WK motorcross. Sinds het weekend in Valkenswaard eindigde de 22-jarige Brabander in achttien wedstrijden veertien keer op het podium, waaronder zeven overwinningen. In de stand bezet Herlings, met nog tien manches te gaan, plek twee met 99 punten minder dan leider Antonio Cairoli. In het WK Superbikes staat Michael van der Mark (foto) op de zevende plaats. De Nederlander, die Honda afgelopen winter verruilde voor Yamaha, pakte in dertien van de zestien races tot dusver punten, al veroverde hij nog geen bokaal. Wel won hij natuurlijk met Katsuyuki Nakasuga en Alex Lowes de 8 uur van Suzuka.De prestaties van Nyck de Vries en Steijn Schothorst komen aan bod in de halfjaarreviews van respectievelijk de F2 en GP3 (woensdag). De verrichtingen van Verstappen zijn meegenomen in het halfjaarrapport van Red Bull