Gasly: "Hopelijk kunnen we hier op voortborduren"

9:45 – Pierre Gasly is dolgelukkig met zijn eerste overwinning in de Super Formula. De 21-jarige Fransman, lid van het Red Bull Junior Team, was zondag op het circuit van Motegi in zijn vijfde race in het Japanse kampioenschap de beste. Gasly veroverde de leiding na een slechte pitstop van Kamui Kobayashi en controleerde nadien de wedstrijd.



"Het is geweldig om hier op Motegi te winnen", stamelde Gasly, nadat hij uit de cockpit van zijn Honda was geklommen, voor de camera van het Japanse J Sports. "Door een probleem met de remmen kenden we geen goed begin van het weekend, maar het team heeft uitstekend werk verricht door de auto voor elkaar te krijgen voor de kwalificatie en race. Het is prachtig om mijn eerste overwinning te boeken."



"Vanaf de vierde startplek kozen we voor een andere strategie. We vertrokken op mediums, om daarna te wisselen naar softs", vervolgde Gasly. Daarmee hanteerde hij de omgekeerde tactiek van de top-drie van de grid: Kenta Yamashita, Kobayashi en Tomoki Nojiri. De regerend Formule 2-kampioen ging Yamashita en Nojiri via de 'overcut' voorbij, Kobayashi werd vervolgens ingerekend na diens mislukte pitstop. Ondanks dat hij op een harder compound reed, was Gasly al zes ronden eerder dan Kobayashi binnen geweest voor een onderhoudsbeurt.



"We hebben de banden goed gemanaged, wat de sleutel tot de winst is gebleken", stelde Gasly. "Daarna hadden we een gat naar Kamui en hebben we geprobeerd het einde van de race te halen. Dat was niet gemakkelijk, want we hadden wat moeite met de remmen. We moesten goed letten op de temperatuur daarvan. Maar van start tot finish was de wagen heel snel. Hopelijk kunnen we hier op voortborduren."