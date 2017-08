Alesi wint op Spa derde GP3-sprintrace in successie

9:34 – Voor de derde achtereenvolgende keer heeft Giuliano Alesi de sprintrace in de GP3 Series op zijn naam geschreven. De 17-jarige zoon van enkelvoudig Grand Prix-winnaar Jean Alesi maakte vanaf P2 een pikstart mee, waardoor hij polesitter Julien Falchero eenvoudig kon inrekenen. Lastig werd het de jonge Fransman niet gemaakt: doordat de gevechten achter hem plaatsvonden, kon Alesi relatief gemakkelijk naar de zege rijden.



Alesi ontpopt zich als sprintracekoning: door in de afgelopen vier hoofdraces telkens als zesde of zevende over de meet te komen, mag hij al sinds het treffen in Oostenrijk 's zondags op een van de voorste twee startrijen plaatsnemen. Op Silverstone, de Hungaroring én nu dus op Spa-Francorchamps resulteerde het in een overwinning.



Mercedes-junior Russell, die als achtste vertrok na zaterdag de hoofdrace te hebben gewonnen, besloot een puike inhaalrace op de tweede stek. De talentvolle Brit, die in dienst van ART Grand Prix zijn races afwerkt, sneed als een warm mes door de boter; zijn opmars werd echter gestopt op het moment dat Alesi in het vizier kwam. Achter Russell mocht Ryan Tveter als derde man het ereschavot bestijgen, polesitter Falchero besloot op P4.



Russell verstevigt zijn koppositie in het klassement: de 19-jarige heeft nu 137 punten op zijn conto. Naaste belager Jack Aitken kwam na een akkefietje met Dorian Boccolacci niet tot scoren en blijft staan op 101, derde man Nirei Fukuzumi - ART-teammaat van zowel Russell als Aitken - staat op 95 punten.