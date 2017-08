Verschoor blij met vierde en zevende plek op Paul Ricard

8:21 – Hij reisde met bescheiden verwachtingen af naar Zuid-Frankrijk, maar het raceweekend op Paul Ricard verliep prima voor Richard Verschoor. De Nederlander kende, qua resultaat, zijn beste weekend tot dusver in de Eurocup Formule Renault 2.0: hij werd vierde in race één en zevende in de tweede race.



Met zijn vierde en zevende plek was Verschoor de beste MP Motorsport-coureur op Paul Ricard, ook pakte hij meer punten dan zijn collega's uit het Red Bull Junior Team. Het 16-jarige Nederlandse talent is tevreden: "Dit was een prima weekend, we vonden wat snelheid. We waren nog niet zo snel als ik zou willen, maar ten opzichte van de afgelopen tests hebben we een stap in de juiste richting gezet." In race één startte Verschoor als negende, in de tweede als twaalfde. Beide keren wist hij in de wedstrijd veel plaatsen goed te maken, waarbij hij in race één een handje geholpen werd door een spectaculaire crash van leider Sacha Fenestraz in de slotronde. "Het was geen slecht weekend", stelt Verschoor vast. "Ik ben heel blij dat we op de goede weg zijn."



Max Defourny werd na de crash van Fenestraz in de slotronde de winnaar van race één, de tweede race werd gewonnen door Robert Shwartzman. Met nog twee raceweekenden te gaan, waarvan de volgende op Spa-Francorchamps is, leidt Fenestraz het kampioenschap voor Shwartzman en Will Palmer. Verschoor staat elfde in de titelstrijd, land- en teamgenoot Jarno Opmeer wist in Frankrijk niet te scoren en blijft steken op vier puntjes.