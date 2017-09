GP3: zaterdagrace naar zondag, zondagrace geschrapt

18:23 – Na de lang onderbroken Formule 1-kwalificatie is er niet meer genoeg tijd om het complete zaterdagprogramma af te werken, zo heeft de organisatie in Italië beslist. De Formule 2-race zal wel worden verreden, de eerste race in de GP3 wordt opgeschoven naar zondagochtend.



Dit betekent tevens dat er dit weekend slechts één GP3-race wordt gehouden: de tweede race, die normaliter op zondagochtend plaatsvindt, is geschrapt. De kleinste klasse die dienst doet in het voorprogramma van de Formule 1 zit zaterdag sowieso in de hoek waar de klappen vallen: de kwalificatie kon eerder op de dag ook al niet worden verreden.



De GP3-coureurs zullen de wedstrijd aanvangen met slechts één training ter voorbereiding: Nirei Fukuzumi was daarin de rapste, de Japanner mag zodoende vanaf pole vertrekken. Kampioenschapsleider George Russell sluit aan op P2, Steijn Schothorst mag zijn geluk beproeven vanaf de zesde startplaats.