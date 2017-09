Gasly zegeviert na slimme strategie ook op Autopolis

9:02 – Red Bull-reserve Pierre Gasly heeft de smaak te pakken in Japan: nadat de 21-jarige Fransman drie weken geleden zijn eerste Super Formula-zege boekte op het circuit van Motegi, heeft hij er op Autopolis een tweede aan toe weten te voegen. Een goede start hielp Gasly in combinatie met een gewaagde strategie aan de overwinning.



Waar Gasly namelijk op de zachte band startte, vertrok de meerderheid van zijn concurrenten op de medium compound. Aangevangen vanaf P5 stormde de regerend GP2-kampioen naar een tweede stek, achter polesitter Tomoki Nojiri. Een eerdere stop bleek bepalend: waar Nojiri lang doorging, besloot Gasly halverwege de race binnen te komen voor vers rubber. Toen Nojiri eindelijk zijn bandenwissel achter de rug had, was Gasly al buiten bereik.



Felix Rosenqvist werd uiteindelijk tweede, doordat Nojiri zijn eigen glazen ingooide. De polesitter crashte namelijk met Kamui Kobayashi. Het laatste plekje op het ereschavot ging naar Rosenqvists teammaat Kazuya Oshima. Hiroaki Ishiura is na Autopolis de leider in de titelstrijd: de kampioen van 2015 werd vierde op de baan nabij Kamitsue, hij heeft nu 30,5 punt. Dat zijn er vijf en een half meer dan Gasly, die inmiddels opgeklommen is naar de tweede plaats. Rosenqvist is derde op een half punt van Gasly, André Lotterer, die op Autopolis vroeg de strijd moest staken, bezet de vierde plaats met twintig punten.



De volgende race in het Super Formula-kampioenschap is over twee weken: de mannen doen dan het Sportsland SUGO aan.