Frijns snelt verrassend naar kampioenschap in Blancpain

12:44 – Voor de vijfde keer in zeven jaar tijd heeft Robin Frijns een kampioenschap op zijn naam geschreven. De 26-jarige Limburger was verrassend de sterkste in de Blancpain GT Series Sprint Cup: samen met teamgenoot Stuart Leonard werd de laatste race aangevangen vanaf een gedeelde derde plaats in de titelstrijd, maar door het onderpresteren van concurrenten en het zelf winnen van de race mocht het Brits-Nederlandse duo met de titel pronken.



De tweetallen Maximilian Buhk/ Franck Perera en Marcel Fässler/ Dries Vanthoor leken om de titel te gaan strijden in de hoofdrace op de Nürburgring, de tiende wedstrijd van het seizoen. Ze schakelden zichzelf echter uit: Buhk kreeg het voor elkaar om van de baan te spinnen, zijn concurrenten liepen een drive through penalty op. De wagen van Vanthoor en Fässler had bij het wegrijden namelijk een monteur omver gemaaid, nadat deze verstrikt was geraakt in de slang van een luchtpistool.



Door de volle buit te pakken vonden Frijns en Leonard zich pardoes bovenaan, met 82 punten achter hun naam zijn ze kampioen geworden. Oud-Formule 1-coureurs Will Stevens en Markus Winkelhock vlogen dankzij hun tweede plaats in de slotrace uiteindelijk naar het vicekampioenschap, Buhk en Perera moesten genoegen nemen met de derde plaats; Fässler en Vanthoor werden slechts vijfde in de eindrangschikking.



Frijns grossiert dit decennium in het scoren van titels: in 2010 bleek de Nederlander de sterkste in het toenmalige Formule BMW Europa-veld, een jaar later werd hij kampioen in de Formule Renault 2.0 Eurocup. Na een titanenstrijd met Jules Bianchi werd in 2012 de titel in de Formule Renault 3.5 veroverd, in 2015 voegde Frijns een vierde titel aan zijn conto toe in de Blancpain GT Series.