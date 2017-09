Red Bull voegt vier karters toe aan juniorprogramma

13:11 – Wie er precies allemaal in het Red Bull Junior Team van volgend seizoen zitten is nog niet bekend, inmiddels is wel duidelijk dat er nieuwe namen te bewonderen zullen zijn. Vier piepjonge karttalenten zullen vanaf 2018 onder de vleugels van Red Bull deel mogen nemen aan hun wedstrijden.



Dennis Haugar (14, Noorwegen), Jack Doohan (14, Australië), Johnny Edgar en Harry Thompson (beiden 13, Verenigd Koninkrijk) vertonen tegenwoordig hun kunsten in de hoogste rangen van de internationale kartwereld. De twee dertienjarige Britten moeten van Red Bull nog een jaar in het karten blijven, Haugar en Doohan maken in de Britse Formule 4 hun eerste stappen in de autosport. Jack Doohans vader is overigens niemand minder dan wegracelegende Mick Doohan, de Australiër die in de jaren '90 liefst vijfmaal op rij het wereldkampioenschap in de 500cc wist te veroveren.



Red Bull-teambaas Christian Horner liet enkele weken geleden in Spa-Francorchamps al weten de focus te hebben verlegd naar de kartwereld: "Er zijn momenten waarop zeer getalenteerde coureurs hun entree maken. Als ik op dit moment buiten de Formule 1 kijk, lijken deze er amper te zijn. Natuurlijk zijn er een aantal sterke rijders in de Formule 2 en de GP3, maar er is een bepaalde leegte. Wij gaan terug naar de oorsprong, houden onze ogen open in de karting."



Of Richard Verschoor, Niko Kari, Dan Ticktum en Neil Verhagen mogen blijven en of Pierre Gasly gepromoveerd wordt, zal in een later stadium bekend worden gemaakt.