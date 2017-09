Update: Fenestraz zet volgende stap naar titel, P6 Opmeer

11:12 – Sacha Fenestraz heeft een volgende stap gezet naar de titel in de Formule Renault 2.0 Eurocup. De Fransman zegevierde zondag in de derde en laatste race op Spa-Francorchamps. Jarno Opmeer scoorde met een zevende plaats zijn beste resultaat van het seizoen, Richard Verschoor viel uit.



Fenestraz, die zaterdag in de eerste twee races al een overwinning en een derde plaats had gescoord, vertrok in de derde wedstrijd vanaf poleposition en behield van start tot en met finish de koppositie. Titelconcurrent Will Palmer eindigde op een kleine seconde achterstand als tweede, Max Fewtrell werd derde.



Verschoor startte als zevende en lag na de eerste doorkomst al op P6. In de vierde ronde nam de Red Bull-junior de vijfde plaats over van Robert Shwartzman, maar de Rus gaf zich niet zomaar gewonnen. Daardoor raakten Verschoor en Shwartzman elkaar, wat voor beide coureurs einde wedstrijd betekende. Renault-junior Opmeer reed vanaf de twaalfde startplek naar een zevende plaats aan de finish.



In het klassement gaat Fenestraz nu met 312,5 punt aan kop. Palmer, de jongere broer van Renault F1-coureur Jolyon Palmer, staat met 260 stuks op de tweede plaats. Verschoor is met 54 punten de nummer tien van de ranglijst, Opmeer bezet met dertien punten rang zeventien. Het volgende en laatste raceweekend in de Formule Renault 2.0 Eurocup is over vijf weken, in het weekeinde van 28 en 29 oktober, in Barcelona.



Update 11.56 uur: de wedstrijdleiding heeft Fewtrell teruggezet van de derde naar de negende positie. Wegens het maken van een valse start kreeg de Brit na afloop van de race een tijdstraf van tien seconden opgelegd. Hierdoor gaat de laatste podiumplek naar Max Defourny. Opmeer profiteert ook van de sanctie voor Fewtrell; de coureur van MP Motorsport schuift op naar de zesde positie.