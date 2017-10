NIO presenteert Turvey en Filippi voor vierde FE-seizoen

9:16 – Als vervanger van de naar Jaguar verkaste Nelsinho Piquet zal voormalig GP2-vicekampioen Luca Filippi voor de stal van NIO zijn debuut maken in de Formule E. De 32-jarige Italiaan schuift aan naast OIiver Turvey, die zijn derde volledige seizoen voor het Chinese merk in zal gaan.



"Ik wil iedereen bij NIO bedanken voor de mogelijkheid die ik gekregen heb om te racen in de FE", spreekt Filippi, die in de afgelopen jaren sporadisch uitkwam in de IndyCar Series. "De elektrische wereld is nieuw voor mij en het is een raceklasse die zich oriënteert op de toekomst, die bovendien vol met talent en schone technologie zit. Ik ben bijzonder verheugd om er deel vanuit te mogen maken."



Turvey (30), die een lastig seizoen op een twaalfde plaats in het kampioenschap besloot, is blij met de komst van Filippi. "Hij brengt veel ervaring met zich mee en ik weet hoe goed hij is, ik heb in het verleden al tegen hem mogen racen. Luca zal een sterke teammaat zijn, we zullen zeker goed samenwerken om de wagen te ontwikkelen en het team te versterken." De Brit is zeer te spreken over de nieuwe livery: "Die ziet er fantastisch uit! Ik kan niet wachten om in de wagen te springen."



Het testwerk in de FE begint vandaag (maandag): er zullen drie testdagen worden afgewerkt op het Circuit Ricardo Tormo in Valencia. De eerste ePrix van het seizoen vindt op 2 december plaats, het Hong Kong Central Harbourfront Circuit doet dienst als strijdtoneel.